“مش هتصدق مين” ضيف رامز جاب من الاخر الحلقة 11 …… ضحايا رامز جلال الحلقة 11 على قناة MBC مصر

ضيف رامز جاب من الاخر الحلقة 11، ضيف جديد ينتظره ملايين المشاهدين من شتى أنحاء العالم، وكالعادة استطاع برنامج رامز جاب من الاخر أن يجذب الملايين من الأشخاص من شتى الأعمار والجنسيات، وذلك بفضل فكرة البرنامج الجديدة التي قرر فيها رامز جلال أن تكون فكرة مختلفة عن كل عام، حيث قرر رامز أن يجمع بين اثنان من الفنانين أو لاعبي كرة القدم على أن يكون بينهما خلاف أو شجار ، وبعد تنفيذ المقلب يتمكن رامز من الإصلاح بين الطرفين ويخرجوا من الحلقة وهم متصالحين ولا يوجد بينهما أي خلاف….

ضيف رامز جاب من الاخر الحلقة 11

وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن ضيف رامز جاب من الاخر الحلقة 11، الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن إلا أنه من المتوقع أن يكون الفنان حسن شاكوش وطليقته “ريم طارق” هم ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 11.

حيث يسعى الفنان رامز جلال أن يقدم فكرة جديدة هذا العام ، والذي تبدأ بـ استقبال الضيف ليشارك في برنامج رامز حول العالم، ويستقبل رامز ضيوفه ويقنعهم أنهم متواجدين لإجراء برنامج حواري ليس أكثر، ويطلب منهم التواجد في غرفة ويرددوا كلمة السر”الكالون في السيفون” ثم يبدأ المقلب وتبدأ معه الكثير من المشاهد المضحكة.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر

يُعرض برنامج رامز جاب من الاخر على قناة MBC مصر في تمام الساعة 06:10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 07:10 مساءً بتوقيت السعودية، ويعاد عرض الحلقة في الساعة 12:00 بعد منتصف الليل على قناة MBC ويمكنكم مشاهدة جميع الحلقات على منصة شاهد vip.