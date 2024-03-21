“8000 دينار!!” زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 “حقيقة أم لا” + شروط التسجيل والخطوات عبر www.anem.dz

زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، منحة المرأة الماكثة في المنزل تعد أحد المنح الأبرز التي تقوم السلطات الجزائرية بتقديمها بصورة رسمية إلى المواطنات الجزائريات، هذه المساعدة المالية مصممة خصيصًا لدعم السيدات لدعهم في تفرغهم لرعاية الأسر ومساعدة أطفالهن، بالإضافة إلى تأمين كل المتطلبات الأساسية لحياتهم ورفع مستوى المعيشة الخاص بهم، وقد حددت الشروط التي يجب أن يلتزم بها جميع المتقدمين لهذه المنحة.

زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

منحت الحكومة الجزائرية للمرأة التي تبقى في المنزل مبلغًا ماليًا يصل إلى 800 دينار جزائري، كما قدمت زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 كمساعدة إضافية بقيمة 300 دينار للأبناء ضمن نفس ملف العائلة لتكون قيمة المنحة 1100 دينار، وتأتي هذه المبادرة في إطار سعيها لتعزيز الوضع الاجتماعي للمواطنين، ويتم التقديم للحصول على هذه المنح عن طريق موقع وكالة التشغيل الوطنية، ويتم الالتحاق بها عبر شبكة الإنترنت، وفي الفترة الأخيرة انتشرت الأخبار لزيادة المنحة بمقدار 8000 دينار بدلًا من 800 ولكن أكدت الحكومة أنه لا صحة لهذه الأخبار.

شروط استحقاق دعم المرأة الماكثة بالبيت

لكي تستحق النساء الحصول على إعانة البطالة في الجزائر، وضعت السلطات شروطًا من أجل تقييم المرشحات وتحديد الأشخاص الذين يستحقونها على وجه الدقة، وإليكم هذه الشروط:

تمتلك السيدة جنسية الجزائر، وتكون مقيمة بشكل دائم على أرضها.

كونها من الأفراد الذين أكملوا تعليمهم الجامعي، إلا أنها ليست ضمن العاملين ولا تمتلك مصدر دخل مستقر.

ألا تكون قد استفدت من هذه المنحة في السابق.

أن تكون من العائلين أي لديها أطفال.

إذا كانت السيدة متزوجة، فيجب أن يكون زوجها بلا دخل ثابت كل شهر.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر

لكي تتمكن النساء من التسجيل لاستحقاق الدعم المخصص للمرأة المقيمة في المنزل، فإنهن بحاجة إلى إتباع الخطوات المبينة أدناه: