“استعلم هُنـــــا“ نتائج مسابقة سوناطراك 2024 بالجزائر وشروط المسابقة
نتائج مسابقة سوناطراك
قامت شركة سوناطراك بإطلاق مسابقة التوظيف داخل الجزائر وذلك من أجل مساعدة العاطلين عن العمل إيجاد عمل ثابت والغرض من ذلك هو توفير حياة اقتصادية أفضل، حيث أنها أعلنت على وجود ما يقارب نحو 1265 منصب شاغر ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم على المسابقة وفق مجموعة من الشروط اللازم توافرها، وذلك ما سوف نقدمه لكم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا كل ما يخص نتائج مسابقة سوناطراك.
نتائج مسابقة سوناطراك
تعتبر شركة سوناطراك من الشركات الرائدة داخل الجزائر والتي أعلنت عن حاجتها لعدد كبير من العمال في مختلف القطاعات بداخلها، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه تم اختيار مايقارب نحو 800 شخص وتم الاختيار وفق توافر الشروط والمعايير التي قامت بتحديدها عند الإعلان عن المسابقة، كما أوضحت الإدارة أيضا أنه سوف يتم التواصل مع المقبولين واستدعائهم من أجل إتمام الإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى أنها أوضحت أن السبب وراء رفض بعض الأشخاص هو عدم توافر الشروط المطلوبة.
شروط التسجيل في مسابقة سوناطراك
للتسجيل في مسابقة التوظيف يجب التحقق من وجود مجموعة من الشروط التي قامت بتحديدها إدارة الشركة وهي:
- يشترط أن يكون التقدير الجامعي للمتقدم لا يقل عن 75٪.
- يجب أن يكون المتقدم خريج المؤهل المطلوب في المسابقة.
- يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يتعدى 35 عام.
- من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.
- يجب على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.
- يشترط أن يكون المتقدم مسجل لدى الشركة الجزائرية الوطنية.
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على دورات تدريبية في إدارة المشروعات.