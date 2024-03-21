“تحديث شامل V7.60” تنزيل تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 Whatsapp GB النسخة الأخيرة

تحديث واتساب جي بي الجديد 2024، يشتمل تطبيق واتساب جي بي على مجموعة واسعة من الخصائص والميزات المتقدمة التي تشتمل على إمكانية إرسال وتلقى كميات أكبر من البيانات والصور ومقاطع الفيديو والملفات، وكذلك يمكن للمستعمل أن يخفي آخر ظهور له وحالته، بالإضافة إلى إمكانية تعديل ألوان وواجهة البرنامج، وكذلك حجب الأشخاص والجهات الاتصال، ويوفر أيضًا القدرة على تشغيل حسابين واتساب على نفس الجهاز، والمزيد من الميزات التي سنتعرف عليها تباعاً.

تحديث واتساب جي بي الجديد 2024

أدخل تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 مجموعة من المزايا الجديدة المتعلقة بالخصوصية والأمان في آخر تحديث له، بالإضافة إلى عدد من الوظائف الإضافية التي تم تحسينها أو معالجة مشاكلها في النسخة المحدثة من التطبيق، ومميزات واتساب جي بي الجديدة تكون على النحو التالي:-

إزالة علامة إعادة توجيه لأي شخص.

تحسين الخطوط والرموز.

مع ميزة منع الحظر، لن يتم تعليق حسابك من أي شخص.

يمكن تنزيل تطبيق ملصقات من برامج أخرى.

تمكين للرد في المكالمات الجماعية ، اسحب.

إخفاء آخر ظهور المجموعات، ويمكنك الرد بشكل خاص.

خاصية المحادثة الجماعية التي توفر إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو.

عرض الصور ومقاطع الفيديو مرة واحدة فقط.

قدرتك على التحكم في إظهار حالات الزيارة للأصدقاء.

تحميل تحديث واتساب جي بي Whatsapp GB

يمكنك تحديث واتساب جي بي من خلال الالتزام بالخطوات المذكورة أدناه: