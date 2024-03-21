“أهلاً أهلاً بالعيد” موعد صلاة عيد الفطر 1445-2024 جميع المحافظات.. متى إجازة العيد في الدول العربية

موعد صلاة عيد الفطر 1445-2024، يقوم مسلمو العالم بالاحتفال بعيد الفطر سنويًا وهو العيد الذي يمثل انقضاء شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن يكون أول أيام العيد المبارك هو يوم الأربعاء 10 من أبريل لعام 2024 وهو اليوم الأول لشهر شوال للعام الهجري 1445 استنادًا للتقديرات الفلكية، ومع ذلك ينبغي الوضع في الاعتبار أن استطلاع هلال شهر شوال سيكون في يوم 29 رمضان 1445.

موعد صلاة عيد الفطر 1445-2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن عيد الفطر المبارك فلكياً سيكون في يوم 10 أبريل 2024 ومنذ الإعلان وأصبح الجميع يتساءل عن موعد صلاة عيد الفطر 1445-2024 في جميع المحافظات المصرية والعديد من البلدان العربية، حيث سيكون موعد الصلاة في تمام الساعة 5:59ص في محافظة القاهرة والساعة 5:58ص في محافظة الجيزة والساعة 5:58ص في بنها، وباقي المحافظات:

إجازة عيد الفطر في مصر 2024

من المتوقع أن تنطلق إجازة عيد الفطر في مصر من يوم الثلاثاء الذي يصادف التاسع من شهر أبريل 2024 وأن تطول حتى نهاية يوم الجمعة، وبما أن السبت سيكون العطلة الأسبوعية فيستأنف الموظفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024.

إجازة عيد الفطر في السعودية 1445

حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد إجازة عيد الفطر 1445 في المملكة العربية السعودية ولكن أعلنت العديد من المصالح الحكومية في المملكة عن انتهاء الدوام بها يوم 4 أبريل 2024 الموافق 25 رمضان 1445 على أن يعود العمل يوم 14 من الشهر نفسه، ولكن ننتظر إعلان وزارة الموارد البشرية الرسمي عن موعد الإجازات.

إجازة عيد الفطر في الإمارات 2024

تبدأ إجازة عيد الفطر السعيد في الامارات العربية المتحدة يوم الاثنين 8 من شهر أبريل 2024 للسنة الجديدة طبقًا رزنامة الفلكية، هذا وفق الجدول الرسمي للعطلات الذي اعتمده مجلس الوزراء للهيئات الحكومية والخاصة، على أن تنتهي الإجازة يوم 13 أبريل 2024.