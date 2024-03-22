شوف اسمك.. اسماء المقبولين بمسابقة عقود التربية الـ 50 ألف (الكرخ 1,3 – كربلاء) وباقي المحافظات عبر epedu.gov.iq

اسماء المقبولين بمسابقة عقود التربية، اختتمت المنافسة التي أقامتها وزارة التربية العراقية وأصدرت الوزارة بيانًا بالموقع الإلكتروني الذي يضم قائمة اسماء المقبولين بمسابقة عقود التربية الـ 50 ألف معلم، وأصبح هناك استفسارات عديدة من المتقدمين عن الإجراءات اللازمة للاطلاع على قائمة المقبولين، وقد وفرت الوزارة إرشادات واضحة بهذا الشأن، ومن المهم معرفة المستندات الواجب تقديمها لإتمام عملية القبول.

اسماء المقبولين بمسابقة عقود التربية

صرحت الوزارة المعنية بشؤون التعليم أنه تم الانتهاء من مراجعة الطلبات المقدمة للوظائف في العديد من المحافظات وتم الإعلان عن اسماء المقبولين بمسابقة عقود التربية بمحافظة نينوي وميسان وصلاح الدين وذي قار والنجف والمثنى والرصافة الأولى والثانية والثالثة بالإضافة إلى الكرخ الثالثة، ومن المنتظر إعلان بقية الأسماء في المحافظات المتبقية (كربلاء والكرخ 1 والكرخ 2)، وجارٍ تجهيز إعلان الأسماء للمعتمدين في الدفعة المتعلقة بـ50 ألف عقد تعليمي، ولمعرفة الأسماء كل ما يلزمك هو اتباع الخطوات التالية:

زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم بالضغط هنا .

. اختيار نماذج العقود الخاصة بتوظيفات وزارة التعليم من بين الخيارات المعروضة على الواجهة.

يتوجب على الشخص المتقدم تحديد المحافظة التي يسكن فيها، ومن ثم النقر على خيار التنزيل.

تعرض قائمة بأسماء جميع الأشخاص الذين تم قبولهم في المسابقة، بالإضافة إلى توضيح قائمة الأسماء التي لم يحالفها القبول.

الأوراق المطلوبة لإتمام عملية القبول

بعد معرفة الإجراءات المطلوبة للاستفسار عن القبول في المنافسة، يتجه المقبولون للتساؤل حول الوثائق اللازم تقديمها، وتتمثل فيما يلي:

صورة شخصية حديثة لمقدم الطلب. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب يجب أن تكون مفعلة وغير منتهية الصلاحية. تقديم نسخة من الشهادة التعليمية، بالإضافة إلى تقديم نسخة من الشهادة الجامعية. بالنظر إلى الرجال، ينبغي تقديم مستند يوضح حالتهم بخصوص الخدمة العسكرية. عندما يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب أن يقدم مستند يثبت الإعاقة. تقديم إثبات الدفع المصرفي مطلوب، ويجب على المتقدم أيضًا توفير صورة تعريفية شخصية، ومن الأهمية أن تكون هذه الصورة محدثة.

الشروط المطلوبة للقبول في مسابقة عقود التربية

تم تحديد مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل القبول في المسابقة، وهي:-