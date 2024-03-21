كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للفوز بـ 1000000 $ وتِلك أرقام المسابقة “حلمك هيتحقق برسالة وسؤال”

مسابقة الحلم غنية عن التعريف، ونجد عدد كبير من المواطنين من جميع الدول العربية يتساءلون عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، وذلك للفوز بجوائز المسابقة، والتي تصل حتى مليون دولار أمريكي، ونوضح لكم رقم مسابقة الحلم وطريقة الاشتراك بها، فضلًا تابعوا.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

برسالة واحدة فقط قد تتغير حياتك بالكامل وتفوز بالسحب على مسابقة الحلم وتكون الفائز في تِلك المسابقة، ولهذا السبب نجد المواطنين من مختلف أنحاء العالم العربي يتساءلون كيف اشارك في مسابقة الحلم MBC ؟ كيف ارسل رساله غلى مسابقة الحلم؟، وغيرها من الأسئلة الأخرى حول الاشتراك، وتأتي طريقة الاشتراك كالتالي:

الأولى الاشتراك عبر التسجيل بخدمة الاشتراك للحلم، حيث إرسال رسالة بها “انضم” أو ” Join” على رقم بلدك، وبعد ذلك يتم إرسال رسالة ترحيب لك وبها التفاصيل الخاصة بالاشتراك.

الثانية هي الاشتراك بطريقة الرسائل النصية، وهي الطريقة الأشهر، حيث إرسال كلمة “حلم” أو “Dream” أو “Reve” على رقم المسابقة، وبعدها الإجابة على السؤال.

الطريقة الثالثة الاشتراك عبر تطبيق المسابقة، ويمكن تحميله على الأجهزة والتعرف على سياسة الاشتراك بالمسابقة.

الطريقة الرابعة هي مسابقة الرديفه، وتكون من خلال خدمة الاشتراك أو التطبيق أو الرسائل القصيرة.

مسابقة الحلم 2024 رقم

وضحنا لكم إجابة سؤال “كيف اشترك في مسابقة الحلم 2024؟” وبينا أنه يجب إرسال رسالة عبر رقم الهاتف المرادف لبلدك، وتأتي الأرقام كما وضحتها المسابقة في بعض الدول العربية على النحو التالي:

متى يتم سحب مسابقة الحلم 2024؟

يتم السحب في أوقات مختلفة من عام 2024، وذلك كالتالي: