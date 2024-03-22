إلحق “1000 جنية في جيبك” التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 من الموبايل موقع وزارة القوى العاملة

التسجيل في منحة العمالة الغير المنتظمة، يُقدم دعم مالي بقيمة ألف جنيه من قبل وزارة القوى العاملة لبعض الفئات المستحقة، وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين الذين لا يمتلكون فرصة عمل ثابت ودخل ثابت، وذلك نظرًا للوضع الاقتصادي الراهن الذي يعصف بالفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وقد أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل للحصول على هذه المنحة من خلال الموقع الإلكتروني كما أوضحت كذلك الشروط والأوراق المطلوبة.

التسجيل في منحة العمالة الغير المنتظمة

تعتبر منحة العمالة غير المنتظمة واحدة من أبرز أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة، وللتسجيل والحصول على هذا الدعم إتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة من هنا .

. إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي.

الضغط على تسجيل العمالة الغير منتظمة.

تعبئة كافة البيانات اللازمة داخل الحقول المحددة.

مراجعة المعلومات بعناية، وبعد ذلك انقر على زر “تسجيل”.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

قامت الوزارة بتحديد مجموعة من المعايير اللازمة لإتمام عملية التسجيل في منحة العمالة الغير المنتظمة 1000 جنية، وهذه المعايير تشمل:-

عدم توفر أية ممتلكات أو عقارات باسم المرشح.

عدم خضوعه لأية جزاءات أو قرارات تنطوي على إساءة السمعة.

أن يكون مصري الجنسية.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 55 عامًا وألا يكون أقل من 18 عامًا.

أن يكون من العاملين لحسابهم الخاص دون الحصول على دعم اجتماعي إضافي.

مستندات التقديم بطلب الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

حتى تقوم بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة يجب تقديم مجموعة مستندات مهمة والتي تشمل ما يلي:

تقديم صورة حديثة من البطاقة الشخصية التي لازالت صالحة.

نسخة من بطاقة التأمين الاجتماعي.

تدليل من المؤسسة التعليمية أو الكلية في حال كان الشخص المتقدم من الطلاب.

يجب تقديم مستندات تبرهن على أن الشخص المتقدم لا يمتلك مورد دخل ثابت كل شهر.

ومن الجدير بالذكر أن منحة العمالة الغير منتظمة هي مخصصة لأصحاب الأعمال الحرة وأصحاب المهن وعمال التراحيل وكذلك الباعة الجائلين وعمال اليومية، بالإضافة إلى العاملين بدور تحفيظ القرآن وعمال الكنائس، وهذه الفئات يمكنهم التقديم والحصول على المبلغ المقرر للمنحة، وذلك من خلال موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت من خلال الخطوات التي ذكرناها لكم.