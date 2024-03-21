مفاجئة من العيار الثقيل.. ضيوف الحلقة 11 من برنامج رامز جاب من الآخر رمضان 2024 علي قناة MBC

يعتبر برنامج رامز جاب من الآخر واحد من برامج المقالب الأكثر شهرة في العالم العربي، والذي حقق نسب مشاهدة كبيرة سنويا، وينتظر العديد من معجبي برنامج رامز جلال بشوق الضيوف الذين سيظهرون في الحلقة الحادية عشر على قناة MBC مصر، وسوف نتناول معكم في الأسطر القليلة القادمة التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

ضيوف الحلقة 11 من برنامج رامز جاب من الآخر رمضان 2024

يقوم رامز جلال بدعوة العديد من نجوم الفن والرياضة والشخصيات الشهيرة ليخضعهم لمقالب مرعبة تثير غضبهم، مما يضيف جوًا من التشويق والمرح على البرنامج، كما يتميز بالمفاجآت المرعبة والممتعة، حيث يستخدم رامز جلال حيوانات مثل الثعابين والتماسيح في المقالب التي يلعبها على المشاهير المشاركين، مما يثير ردود فعلهم ويضيف جوًا من التوتر والإثارة.

في إطار برنامج “رامز جلب من الآخر” لعام 2024، سيتم عرض مجموعة متنوعة من النجوم في مجالات الفن والرياضة على الشاشات خلال شهر رمضان، تم الكشف عن بعض هؤلاء النجوم مثل مها أحمد، محمد أسامة، محمد ثروت، سمية الخشاب، أحمد السقا، شيرين رضا، يتن عامر، باسم سمرة.

يبدأ الجمهور في البحث عن المفاجآت التي سيقدمها رامز جلال هذا العام، إذ يُتبر برنامجه واحداً من البرامج الأساسية في شهر رمضان، مما يجعلهم ينتظرون عرضه خلال وقت الإفطار، ويشعرون بحماس لمتابعة حلقاته الجديدة ومشاهدة التفاصيل والمفاجآت التي ينوي تقديمها.

من المتوقع أن تكون آيتن عامر وسمية الخشاب هم ضيوف الحلقة الحادية عشر من البرنامج، مما يزيد من شغف الجمهور بانتظار هذه الحلقة ومتابعة ما ستكشفه من أحداث ومواقف مثيرة.

موعد عرض برنامج رامز جلال رمضان 2024

يتم عرض حلقات برنامج “رامز جلال” في شهر رمضان 2024 مباشرة بعد وقت الإفطار، حيث يبدأ البث في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر و7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتعاد حلقات البرنامج في الساعة 1 صباحا على قناة MBC مصر ونقدم لكم تردد القناة كالتالي

تردد قناة MBC مصر 1

القمر الصناعي عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11270.

تردد قناة MBC مصر 2