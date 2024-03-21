“PDF هسة شوف اسمك”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في كل محافظات العراق

يترقب العديد من المواطنين الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 إذ يعد هذا الدعم الذي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نقطة ضوء مهمة للأفراد الذين يعانون من الفقر والحاجة حيث يكون هذا الدعم حافزًا قويًا يساعد الأسر على التغلب على الصعوبات الاقتصادية ويسمح لهم بالعيش بكرامة، ويستهدف هذا النوع من المساعدات الفئات المستحقة مثل الأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة والمحتاجين الآخرين، ويمثل هذا الإعلان بالنسبة للمستفيدين مصدرًا للأمل للكثير من الأسر في مصر حيث ينتظرون بفارغ الصبر الدفعة الأخيرة من المساعدات الاجتماعية، والتي قد تخفف بعض الأعباء عن كاهلهم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

لم يتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حتى وقتنا الحالي ولكن تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجد على مراجعة جميع الطلبات التي تلقتها من المواطنين الذين يسعون للاستفادة من هذا الدعم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القوائم في الأيام القادمة، يذكر أن الوزارة قد حددت شروطا يجب توافرها للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم حيث يتم قبول الطلبات وفقا لهذه الشروط:

أن ينتمي المتقدم إلى الجنسية العراقية.

ألا يتجاوز عدد أفراد الأسرة الخاصة بالمتقدم عن 4 أفراد.

أن يكون عمر المتقدم مابين 15 و55 عامًا للنساء، وما بين 18 و60 عاما للرجال.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يستطيع كافة المواطنين التحقق من قبولهم ببرنامج الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة من خلال الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي تتم من خلال اتباع الخطوات التالية: