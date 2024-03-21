“محتارة تعملي إيه في عزومات رمضان”.. إليكِ بالصور طريقة عمل كباب الميرو السعودي بأسهل الخطوات

كباب الميرو يُعتبر من بين أشهر أكلات المطبخ السعودي، وبالتحديد المطبخ الحجازي، حيث يتميز بطعمه الشهي والمميز، كما يمكن تحضيره بعدة طرق مختلفة، سواء باستخدام اللحم المفروم أو الدجاج، مما يجعله مناسبًا لمختلف الأذواق خاصة في عزومات رمضان، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم طريقة تحضير كباب الميرو السعودي بأسهل الخطوات، فتابعونا.

مكونات كباب الميرو من المطبخ السعودي

يُقدم كباب الميرو كوجبة غداء متكاملة إلى جانب سلطة الخضار بالطحينة أو الأرز المبخر، جربي تحضير كباب الميرو وقدميه لعائلتك ولضيوفك في رمضان، واستمتعي بتذوق هذا الطبق الشهي المحبب للجميع، وإليكِ مكوناته:

500 جرام من اللحم المفروم.

نصف كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

3 فصوص من الثوم المهروس.

بيضة واحدة.

مكعبان من مرق الدجاج.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

خطوات تحضير كباب الميرو السعودي

هذه المكونات ستساعدك في تحضير كباب الميرو بنكهة شهية ومميزة.

في وعاء كبير، قومي بخلط اللحم المفروم مع الدقيق والفلفل الأسود والقرفة والكزبرة المطحونة والثوم المهروس والبيضة ومكعبي مرق الدجاج والماء الدافئ حتى تمتزج المكونات جيدًا.

قسمي الخليط إلى كرات صغيرة ومتساوية الحجم، يمكنك استخدام ملعقة صغيرة لتساعد في تشكيل الكرات وجعلها متساوية الحجم.

سخني الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة.

ثم ضعي كرات الكباب في الزيت المسخن وقليها حتى تصبح ذهبية اللون من الجميع الجوانب، وذلك لمدة حوالي 5 دقائق.