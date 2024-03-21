الخطوط الحديدية السعودية تعلن عن: مواعيد قطار الحرمين من مكة إلى المدينة والعكس لرمضان 1445هـ

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية عن مواعيد قطار الحرمين خلال شهر رمضان في العام الحالي 1445 هـ / 2024 م، حيث يسعى الجهاز إلى استقبال جميع المواطنين والمعتمرين بفعالية وسهولة، كما أشارت الخطوط الحديدية إلى أن جميع الخطط التشغيلية اللازمة لنقل المواطنين والمعتمرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة قد اكتملت بالفعل، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم مواعيد قطار الحرمين، فتابعونا.

مواعيد قطار الحرمين من مكة إلى المدينة

في رمضان 1445 هـ / 2024 م، فإن مواعيد قطار الحرمين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كما يلي:

قطار 00080: من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 10:25 صباحًا.

قطار 01100: من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 12:20 صباحًا.

قطار 01120: من الساعة 12:00 ظهرًا حتى الساعة 2:20 عصرًا.

قطار 00140: من الساعة 2:00 عصرًا حتى الساعة 4:25 عصرًا.

قطار 01150: من الساعة 3:00 عصرًا حتى الساعة 5:20 مساءً.

قطار 00160: من الساعة 4:00 عصرًا حتى الساعة 6:25 مساءً.

قطار 01200: من الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 10:20 مساءً.

قطار 00230: من الساعة 11:00 مساءً حتى الساعة 1:25 صباحًا.

متى سيتحرك قطار الحرمين من المدينة إلى مكة؟

مواعيد قطار الحرمين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة كما يلي:

قطار 00081: من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 10:55 صباحًا.

قطار 01101: من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 12:55 ظهرًا.

قطار 01121: من الساعة 12:30 ظهرًا حتى الساعة 2:50 عصرًا.

قطار 01151: من الساعة 3:30 عصرًا حتى الساعة 5:50 مساءً.

قطار 00161: من الساعة 4:30 عصرًا حتى الساعة 6:55 مساءً.

قطار 01201: من الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 10:50 مساءً.

قطار 01211: من الساعة 9:30 مساءً حتى الساعة 11:50 مساءً.

قطار 00221: من الساعة 10:30 مساءً حتى الساعة 12:55 صباحًا.

مواعيد قطار الحرمين السريع من جدة إلى مكة

مواعيد القطار الحرمين من جدة إلى مكة كما تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للحرم الشريف للعام الحالي 2023/2024 هي كالتالي: