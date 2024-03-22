“خبر جاي في وقته” موعد صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة الجديدة 15%.. الموضوع محسوم

قررت هيئة التأمين الاجتماعي توزيع معاشات شهر إبريل لعام 2024 مع تطبيق الزيادة الجديدة على جميع الشرائح المستفيدة، والتي يصل عدد أفرادها إلى 11 مليون مواطن، حيث وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة جديدة بنسبة 15٪ في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بكلفة تقدر بإجمالي 74 مليار جنيه، كما تمت زيادة في معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% أيضًا، بتكلفة قدرها 5.5 مليار جنيه، لتبلغ نسبة الزيادة الإجمالية في المعاشات على مدار العام 55% من قيمتها الأصلية.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

موعد صرف معاشات شهر أبريل لعام 2024 من المقرر أن يكون مع حلول الأسبوع الأول من الشهر، حيث ستبدأ عملية الصرف للمستحقين من الأول من أبريل، وتتواصل هذه العملية على مدى ستة أيام متواصلة، وذلك حتى تختتم في السادس من أبريل 2024، ويتم التوزيع وفق الجدول التالي:

توزيع المعاشات لشهر أبريل لعام 2024 خلال اليوم الأول والثاني من الشهر نفسه، وهذا يشمل الأشخاص الذين تزيد معاشاتهم عن 1000 جنيه.

توزيع مستحقات شهر أبريل 2024 للمجموعة الثانية في الثالث والرابع من أبريل، للمستفيدين الذين تزيد معاشاتهم عن 2000 جنيه.

أما توزيع المعاشات خلال اليومين الخامس والسادس، وهذا يشمل الأفراد الذين يتلقون معاشات بقيمة تزيد عن مبلغ 3000 جنيه.

كيفية الاستعلام عن معاشات أبريل 2024

بينت وزارة التضامن الاجتماعي الطريقة التي يمكن من خلالها الاستفسار عن صرف معاشات شهر أبريل 2024 للمستفيدين، ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية:-

الولوج إلى صفحة التأمينات الاجتماعية من هنا .

. الضغط فوق زر صاحب المعاش.

إدخال الرقم القومي في الحقل المحدد.

النقر فوق خيار “استعلام”.

يُعرض لك التفاصيل الخاصة بصاحب المعاش.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل 2024

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتحديد أماكن لصرف معاشات شهر أبريل، تلك الأماكن تكمن في التالي:

منافذ شركة فوري والبريد المصري.

فروع البنوك والبنوك التجارية.

محافظ الهواتف المحمولة.

عبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM.

بنك ناصر الاجتماعي.

تبكير موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل

كما نعلم وأن أول أيام صرف مرتبات شهر مارس بدأ أمس الخميس الموافق 21 مارس 2024 ومن المقرر أن يستمر الصرف حتى يوم السابع والعشرين من الشهر نفسه، وانتشرت العديد من الأخبار التي تشير إلى تبكير صرف المعاشات والمرتبات الخاصة بشهر أبريل 2024 إلا أن الوزارة سرعان ما قامت بنفي تلك الأخبار مؤكدة على أن الصرف يكون في الأوقات المحددة من قِبل الوزارة ولا وجود لأي تقديم في المواعيد نهائيًا.