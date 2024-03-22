تسريبات gta 6 بتحديث جديد| تحميل لعبة جاتا 6 GTA علي جميع الاجهزة الذكية

لقد قامت الشركة المطورة GrandtheftAuto بالكشف على أن أجدد تسريبات gta 6 والتي تدل على مدى تطوير اللعبة والذكاء الأصطناعي الذي بها وقد تكون اللعبة موجودة في أنظمة البلاي ستيشن وإكس بوكس ولكن لا توجد أي إصدارات تناسب هواتف أيفون أو الأندرويد وسوف نوضح أهم التفاصيل من خلال المقال التالي.

تسريبات gta 6

وجدت بعض تسريبات gta 6 الذي تتكون من مقطعين والتي تزيد مدتهم عن 40 دقيقة وتكون تلك التسريبات هي عبارة عن نسخة تجريبية للعبة جاتا ستة، ونوضح ما ورد في المقطعين من خلال التالي.

المقطع الأول شخصية نسائية تقوم بالدخول على الأماكن للسطو عليها وتدل أيضا على إن اللعبة تقدم ذكاء اصطناعي، و وجدت الشخصيات الموجودة داخل المكان تعمل على مقاومة السطو مما يدل على إنه شيء واقعي ثم تقوم تلك الشخصية النسائية بالهروب من خلال سيارتها وتقوم الشرطة بمطاردتها وتقوم الشرطة بالإبلاغ بأرقام اللوحة المعدنية الذي تقودها الشخصية النسائية مما يدل على أن هناك ذكاء اصطناعي آخر.

المقطع الثاني يكون بين شخصيتين دار بينهم حوار خاص باللعبة وتكون أحد تلك الشخصيتين تريد اللعب وتحاول الاستمتاع بالحديث.

طريقة تنزيل لعبة gta 6

يمكن للجميع أن يقوم بتنزيل اللعبة الاصلية ل gta 6 من خلال عدة خطوات وهي.