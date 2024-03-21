“جربها واحكم بنفسك” ميزات جديدة في واتساب الازرق Whatsapp Plus.. نقلته في حته تانيه

ميزات جديدة في واتساب الازرق، استطاع تطبيق واتساب بلس الجديد أن يتحول إلى وسيلة تواصل مهمة لعدد هائل من الناس حول العالم، وذلك بفضل المزايا العديدة التي تقدمها هذه المنصة، والتي تتيح للمستخدمين التواصل مع قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم بسهولة وكفاءة، ورغم أن هذا التطبيق للدردشة الفورية سعى لتحديث خصائصه باستمرار وأضاف أدوات جديدة لمنصته، إلا أن بعض الأفراد ما زالوا يفضلون استخدام نسخ التطبيق المعدلة أو تلك غير الرسمية.

ميزات جديدة في واتساب الازرق

تم تحديث تطبيق Whatsapp Plus الأزرق بمجموعة ميزات جديدة في واتساب الازرق استطاعت في ابهار الجميع من مستخدمي البرنامج ومحبيه، ومن ضمنها:-

استرجاع الرسائل التي تم حذفها.

إمكانية إخفاء حالة الظهور عبر الإنترنت حتى لو كنت متصلاً.

وظيفة تتيح تعديل نوع الخط داخل البرنامج.

التحكم في عدم إظهار أنك تقوم بتسجيل رسالة صوتية.

إخفاء العلامات التي تدل على قراءتك للرسائل والتي تعلم المرسل بأنك قد تلقيت محتوى الرسالة.

عدم إظهار تنبيه أنك بصدد الكتابة.

يمكن تحديد مواعيد إرسال الرسائل مسبقًا من دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية.

القدرة على تحميل وحفظ الحالات لجهات الاتصال المختلفة سواء كانت عبارة عن صور أو فيديوهات، إلى جهازك مباشرة.

بخصوص حجم الملفات، يمكنك إرسال مقاطع فيديو يصل حجمها حتى 50 ميجابايت.

تنزيل واتساب بلس Whatsapp Plus على الجوال

لتنزيل تطبيق واتساب بلس لجوالك، يجب أولاً إجراء نسخة احتياطية للمحادثات من خلال الإعدادات الموجودة في تطبيق واتساب الأصلي باتباع الإرشادات التالية: