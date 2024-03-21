ثبت هسه تردد قناة العراقيه الرياضيه 2024 لمتابعة مباراة اليوم بين منتخب العراق والفلبين “من بيتك”

تردد العراقيه الرياضيه ما يشغل بال المواطنين والمواطنات بالعراق الآن، حيث بعد البحث عن القنوات الناقله لمباراه العراق والفلبين تبين أن القناة العراقية الرياضية واحدة من القنوات الناقلة هذا اللقاء، ونذكر لكم تردد قناة العراقيه الرياضيه على النايل سات، وذلك من أجل متابعة المباراة اليوم بين العراق ومنتخب الفلبين، كونوا معنا.

تردد قناة العراقيه الرياضيه

قناة الرابعة العراقية واحدة من القنوات الرياضية في دولة العراق، حيث تابعة لشبكة الإعلام العراقي في الدولة، وتقوم بنقل المحتوى بجودتين sd وأيضًا hd، ومتواجدة القناة على النايل سات وعلى عرب سات، وهي تمتلك حقوق نقل عدد من المباريات الرياضية على شاشتها، وسوف يتم نقل مباراة العراق والفلبين اليوم عليها، وتأتي الإحداثيات الخاصة بها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12563.

استقطاب: أفقي.

الجودة : hd.

تصويب الخطأ: 5/6.

ومن الآن يمكن الدخول إلى القمر الصناعي وكتابة الإحداثيات الخاصة بالقناة، ومن ثم متابعة المباراة اليوم بين المنتخبين وأي مباريات أخرى تعرضها القناة على شاشتها.

موعد مباراة العراق والفلبين

وضحنا لكم تردد قناة العراقيه الرياضيه، والتي ضمن القنوات الناقله مباراه العراق والفلبين اليوم، والجدير بالذكر أن مباراة العراق ضد الفلبين تنطلق اليوم على أرضية ملعب البصرة الدولي، حيث تأتي المباراة في الموعد التالي: