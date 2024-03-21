تردد قناة SSC الرياضية السعودية لمشاهدة لمباراة السُّعُودية وطاجيكستان اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، في المواجهة المرتقبة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، تأتي المباراة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم القادمة 2026، حيث يتصدر المنتخب الوطني السعودي المجموعة برصيد 6 نقاط بعدما تمكن من الفوز على المنتخب الأُرْدُنّيّ بثنائية نظيفة ثم الفوز على المنتخب الباكستاني برباعية نظيفة، أما عن باكستان فيحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط حصدهم من الفوز في المباراة الأولي ثم التعادل في المباراة الثانية.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية لمشاهدة لمباراة السعودية وطاجيكستان اليوم 2024

تقام الليلة على شاشة قناة اس اس سي السعودية مباراة المنتخب الوطني السعودي أمام نظيرة منتخب طاجكستان في منافسات الصعود إلى بطولة كأس العالم التي تقام في امريكا وكندا وأستراليا في 2026، لهذا يمكنكم مشاهدة المباراة المرتقبة اليوم بعد تنزيل التردد الجديد للقناة كالتالي:

القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 12417.

معدل الترميز: 27500..

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القنوات الناقلة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026

تنقل العديد من القنوات الفضائية الرياضية التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تقام بعد عامين من الآن، بمشاركة 3 دول، تعد أهم القنوات التي تنقل هذه التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 كل من التالي:

قنوات الكأس القطرية الرياضية.

قناة اس اس سي.

قنوات بي ان سبورت الرياضية.

فيمَا تعد أبرز المباريات التي تقام اليوم من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في آسيا مباراة الكويت وقطر ومباراة السُّعُودية وطاجيكستان.

تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة السعودية وطاجيكستان

التردد: 11810.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

القمر الصناعي: سهيل سات.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح تردد قناة SSC الرياضية السعودية لمشاهدة لمباراة السعودية وطاجيكستان اليوم.