طريقة عمل فطائر اللحم اللذيذة أسهل وألذ وجبة نقدمها في رمضان

فطائر اللحم ، من أنواع الوجبات الهشة التي يتم تحضيرها بعجينة قطنية هشة وتقدم في شهر رمضان بجانب السلطة والمقبلات اللذيذة التي تعطي لها مذاق رائع، ويتم حشوها بحشوة مميزة بنكهة شهية تجعل الناس يقبلون على تناولها، ومكوناتها بسيطة متوفر في كل مطبخ تجعلنا نقوم بعمل فطائر لذيذة بكل سهولة، ومن خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل فطائر اللحم اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل فطائر اللحم

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بعملها بكل سهولة وهي كما يلي:-

٢ كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

٤ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

٣ أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

الحشوة

٤ ملاعق كبيرة من الزيت. نصف كيلو من اللحم المفروم. بصلة مفرومة. فلفل أخضر مفروم. شرائح من الزيتون. ملح حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من البابريكا. ملعقة صغيرة من الكمون. نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل. ملعقة صغيرة ثوم بودر. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. صفار بيضة. ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر اللحم اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق نضيف به الحليب، والسكر، والزيت والخميرة والزعتر ونقلبهم مع بعض جيداً.

نقوم بإضافة الدقيق والملح ونعجن بواسطة اليد حتي نحصل على عجينة ناعمة وطرية.

نغطى العجينة ويترك حتي يختمر وتتضاعف حجمه، ثم يشكل على إجزاء متوسطة الحجم.

طريقة تشكيل فطائر اللحم

نحضر مقلاة نضيف بها الزيت ثم يترك حتي تسخن جيداً، ثم نضيف اللحم ونقلب حتي يتغير لونه، بعد ذلك نضيف البصل والفلفل، والزيتون والبهارات والتوابل، ونقلب حتي تذبل المكونات وينضح اللحم ويتشرب مائه تماماً، نقوم برفع المقلاة من على النار ونتركها الحشوة حتي تبرد، ثم نقوم بفرد أجزاء العجين على شكل دائرة سميكة الحجم، ثم نضع عليها ملعقة من الحشو ونغلق الأطراف جيداً حتى تصبح مثل الكور، ثم توضع الكرات في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم نتركها ترتاح لمدة حوالي ربع ساعة، ثم نخفق صفار البيض مع الحليب وتدهن الفطائر بالخليط، وتخبز في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠درجة مئوية حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.