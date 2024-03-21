عبر nid-moi.gov.iq .. رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 العراق بتِلك التعليمات

يبحث عدد كبير من المواطنون والمواطنات بالعراق عن رابط حجز البطاقة الوطنية 2024، وذلك من أجل تعبئة الاستمارة الإلكترونية والحصول على البطاقة، تِلك البطاقة التي تُعتبر متسند رسمي عن بطاقة المواطن، والتي يكون بها الجنسية وبطاقة الإقامة وأيضًا وثيقة الهوية الوطنية، وترتبط البطاقة بالنظام الوطني العراقي مع منصة أمنية مشددة، فدعونا نوضح لكم رابط استخراجها.

رابط حجز البطاقة الوطنية 2024

تتصل البطاقة الوطنية بالنظام العراقي الوطني، ويمكن للمواطنين استخدامها والسفر بها من منطقة غلى أخرى بالعراق، وأيضًا الدول العربية الأخرى، وقد تم إتاحة الحجز للحصول عليها عبر موقع مديرة شؤون البطاقة الوطنية على شبكة الإنترنت، حيث الهدف من هذه البطاقة بناء قاعدة بيانات مركزية للمواطنين والمواطنات، ويمكن الحجز عبر اتباع ما يلي:

الدخول إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية التابع لوزارة الداخلية على الشبكة.

التابع لوزارة الداخلية على الشبكة. النقر على قائمة “الاستمارة الإلكترونية”، ومن ثم “تحميل الستمارة الحصول على البطاقة الوطنية”.

قم بتعبئة البيانات الموجودة داخل الاستمارة بدقة.

انقر على حفظ وإرسال وانتظر الرد عليك.

تعليمات الحجز الإلكترونية للبطاقة الوطنية في العراق

وضحنا لكم رابط حجز البطاقة الوطنية 2024، وبالنسبة للتعليمات الخاصة بالحجز، فهي كالتالي: