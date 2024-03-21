طريقة عمل العيش الشامي بدون فرن ألذ خبز لسحور رمضان

العيش الشامي ، هو نوع من الخبز الطري يتم تحضيره بمكونات بسيطة بالمنزل، ويتم تسويته باستخدام المقلاة بدون فرن فهي من الطرق السهلة والبسيطة التي تجعلنا نقوم بصنع خبز منزلي بكل سهولة، وهو من المخبوزات الصحية التي تقدم مع الكثير من الوجبات ويتم عمل السندويتشات منه ويشتهر تقديمه خلال شهر رمضان خاصة على وجبة السحور، ومن خلال موقع البديل الإخباري، سوف نتعرف على طريقة عمل العيش الشامي بالمنزل بطريقة ناجحة وبسيطة.

مكونات عمل العيش الشامي

سوف نتعرف على مكونات عمل الخبز وهي كما يلي:-

كيلو من الدقيق.

٤ ملاعق كبيرة من السكر.

٤ ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف حليب دافئ.

كوب وربع من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير العيش الشامي بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

في وعاء عميق نضيف الحليب ثم نضيف الخميرة والسكر ونمزجهم مع بعض جيداً. نقوم بإضافة الماء والزيت والملح والخل للخليط ونقلب حتي يصبح الخليط متجانس. بعد ذلك نضيف الدقيق ونعجن المكونات مع بعضها حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة. نغطى العجين ويترك حتى يختمر لمدة نصف ساعة ، ثم يشكل على شكل كرات متوسطة الحجم.

طريقة تشكيل العيش الشامي

نقوم برص الكرات على صواني مرشوشة بالدقيق ونغطيها بقطعة من القماش ونتركها ترتاح، ثم نفرد الكرات على شكل دوائر بسمك متوسط على سطح مرشوش بالدقيق، يترك الخبز يرتاح لمدة حوالي نصف ساعة قبل التسوية، نقوم بوضع مقلاة على نار متوسطة وتترك حتي تسخن جيداً، ثم يوضع الخبز ويقلب من حين لآخر حتي ينتفخ ويأخذ لون ذهبي، ثم نكرر نفس الخطوات مع باقي الكمية العجين حتى تنتهي كمية الخبز كلها.