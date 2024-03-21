“حملة تحفنا” رفع الوعي عن المتاحف التاريخية بين الشباب المصري

“تحفنا” حملة توعوية تهدف إلى تجديد اهتمام الشباب المصري بزيارة المتاحف التاريخية المصرية المحلية، وإثارة فضولهم نحو التعرف على تاريخهم وتراثهم الثقافي.

الهدف من الحملة هو انتاج التوعية ولفت الانتباه إلى المتاحف التاريخية في مصر، وخاصة تلك التي لا تحظى بالتقدير الكافي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة الراسخة عنها، بما في ذلك النظر إلى المتاحف على أنها مؤسسات تعليمية فقط، وليست أماكن للتفاعل الاجتماعي والمتعة.

حملة تحفنا

وتهدف الحملة كذلك إلى تغيير فكرة أن المتاحف المصرية موجودة فقط للأجانب والسياح، وتسليط الضوء على أهمية زيارة المصريين لمتاحفهم المحلية حيث يؤجي ذلك لتعزيز هويتهم الثقافية و أيضًا دعم اقتصاد البلد. و نهدف إلى دحض فكرة أن المتاحف قديمة وتفتقر إلى التقدم التكنولوجي، وإثبات أن المتاحف المصرية قد استمرت في التقدم والتطور عبر السنين، وأنها الآن مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة للعرض.

البحث حول الحملة

تتضمن الحملة تسليط الضوء عن التغريب أو “westernization”و تأثيره على هوية الشباب المصري و تأثيره على رغبتهم لتعلم التاريخ المصري و زيارة المتاحف المصرية والتعرف عليها.

أثناء عملية البحث قبل بناء الحملة، تم إجراء مقابلات مع شباب المصري و مع مختلف الخبراء في مهن ذات الصلة, بما في ذلك الدراسات الاستقصائية عبر الإنترنت تشمل 400 مشارك. وجدت البحوث ان هناك انفصال كبير بين الشباب المصري وتاريخهم وتراثهم، وأظهرت النتائج أن معظم الشباب ينظرون إلى المتاحف على أنها قديمة ومملة، ويظهرون عدم الاهتمام بزيارتها أو التعرف على تاريخهم.

هذه مسألة في غاية الأهمية والنتائج مثيرة للقلق, حيث ان انفصال الأجيال الشابة عن المتاحف يؤدي إلى عدم تعلمهم واستكشافهم للتاريخ والتراث الثقافي المصري، وذلك يزيد احتمالية ضياع هذا التراث مع الزمن.

التراث يعكس تاريخنا، وبدون تاريخنا، نفقد الاتصال بمن نحن وأين جئنا.

سوف تستمر الحملة العمل على تغيير المفاهيم المسبقة عن المتاحف المصرية وجعلها جاذبية لشباب اليوم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي و المنصات الرقمية. وإثبات أن المتاحف يمكن أن تكون تجربة تعليمية مهمة، ولكنها أيضًا بيئات ممتعة ومجزية, سيتمتع الشباب بزيارتها و قضاء الوقت فيها.

من نحن؟ وراء الحملة

نحن طلاب جامعة MSA المصرية نعمل على مشروع التخرج في السنة الأخيرة من الجامعة. شغفنا اتجاه المتاحف والتراث المصري دفعنا إلى إنشاء الحملة, واستخدام أصواتنا لمعالجة هذه القضية. نأمل ان نشر رسالة حملتنا إلى أقصى حد ممكن وإحداث فرق حقيقي .

خديجة أشرف – روان حمادة – علي وليد

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