طريقة عمل بسكويت العيد بالزبدة هش وناعم وطعمه أحلى من المخابز

بسكويت العيد بالزبدة ، من ألذ وأجمل المخبوزات التي تقدم في الأعياد والمناسبات، ويتم تحضيرها بطريقة سهلة بالمنزل، وهي تتميز بقوام الناعم الجميل، وتتميز بمكوناته البسيطة التي تجعلنا نقوم بعمله بكل سهولة، بدل من شرائه من المخابز ومحلات الحلواني بسعر غالي، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل بسكويت العيد بالزبدة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل بسكويت العيد بالزبدة

عند عمل البسكويت نحتاج إلي هذه المكونات حتى نقوم بعمل بسكوت ناعم مثل المخابز وهي كما يلي:-

كيلو من الدقيق.

٤ حبات من البيض.

٤٥٠ جرام من الزبدة.

١٠٠ جرام من الزيت.

٢ كوب وربع من السكر.

ثلث كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة ممسوحة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

طريقة تحضير بسكويت العيد بالزبدة بقوام ناعم بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضيف به الزبدة، والسكر، والبيض، والفانيليا ثم نقلب المكونات مع بعضها حتى تمتزج تماماً. نقوم بخفق المكونات بالمضرب الكهربائي حتي يصبح الخليط فاتح مثل الكريمة. نقوم بإضافة الزيت، والحليب بالتدريج ونستمر في الخفق حتي يمتزج الخليط وتصبح المكونات متجانسة. بعد ذلك نضيف الدقيق والبيكنج بودر والملح ونقلب المكونات حتي يختفي الدقيق حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة.

طريقة تشكيل بسكويت العيد بالزبدة

نضع العجين داخل كيس الحلواني مثبت به قمع مخصص لعمل البسكويت، ثم نقوم بتشكيل البسكويت في صواني فرن ألومنيوم غير مدهونة على حسب الأشكال التي ترغبين بها، ثم يخبز البسكويت في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة أقل من المتوسطة حوالي ١٧٠أو ١٦٠درجة مئوية حسب نوع الفرن المستخدم، ثم يترك البسكويت حتي ينضج ويحصل على اللون الذهبي، نقوم بإخراجه من الفرن ويترك حتي يبرد ثم يقدم بالهنا والشفا.