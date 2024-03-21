“لعشاق الكرة”.. تابع كل المبارايات الحصرية على قناة الرابعة العراقية واضبط ترددها على كافة الأقمار الصناعية

يبحث العديد من محبي كرة القدم ومتابعي المباريات الرياضية عن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية، حيث تتميز هذه القناة بعرض محتوى رياضي حصري ومتميز بشكل مستمر، مما أدى إلى زيادة عدد المتابعين لها، كما تقدم القناة العراقية محتواها على مدار اليوم بأفضل جودة في الصوت والصورة دون انقطاع، وتُعتبر قناة مجانية مفتوحة بدون الحاجة إلى اشتراك. ومن خلال مقالنا، عبر موقع البديل سنتعرف على تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية لمتابعة أهم المباريات الحصرية.

تردد قناة الرابعة الرياضية على النايل سات

يمكنك متابعة أهم المباريات الحصرية ومباريات كأس آسيا في الدور الـ16 على قناة الرابعة العراقية الرياضية التي تقدم محتوى رياضي متميز وحصري بأفضل جودة في الصوت والصورة، وذلك بشكل مجاني ومفتوح بدون الحاجة إلى اشتراك مدفوع عبر التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد الرابعة العراقية على عربسات

يمكن للمشاهدين متابعة محتوى قناة الرابعة الرياضية العراقية على أجهزتهم عبر تردد القناة التالي على عرب سات:

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد القناة على القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12604.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد القناة على القمر الصناعي يوتلسات 7

التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

خطوات تنزيل قناة الرابعة العراقية على تلفازك

يمكنك ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك عن طريق القيام بالخطوات التالية: