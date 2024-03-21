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انجح وصفة هتجربوها وسر القوام الدايب.. طريقة عمل بيتي فور هش وناعم في كيس الحلواني
طريقة عمل بيتي فور
مع اقتراب عيد الفطر المبارك يبحث الكثير من ربات البيوت عن مكونات عمل البيتي فور في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، البيتي فور هي كلمة فرنسية تشير إلى الكعكة الفرنسية الصغيرة والتي تتمتع بشهرة كبيرة كحلوى تقدم بعد الوجبات أو في أي وقت مناسب كتحلية مع الشاي أو القهوة، كما تعتبر من الحلويات التقليدية التي تقدم في عيد الفطر، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.
طريقة عمل بيتي فور هش وناعم
إن طريقة تحضير البيتي فور سهلة وبسيطة ومكوناتها قد تجدها في مطبخك وهي كالتالي:
مكونات البيتي فور
- 2 كوب دقيق.
- ¾ كوب زبدة باردة.
- ¾ كوب سكر بودر.
- 1 اصفر بيض.
- 1 بيضة.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- رشة ملح.
للتزين:
- مربى مشمش.
- شوكولاتة خام ذائبة.
- فستق مفروم.
- فورماسيل ملون.
- نوتيلا.
- جوز هند مبشور ناعم.
طريقة تحضير البيتي فور
- توضع الزبدة في وعاء وتخفف جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي.
- يجب استخدام كل المكونات بدرجة حرارة المطبخ.
- ثم يضاف السكر البودرة إلى الزبدة ويقلب معها ويخفق باستخدام المضرب الكهربائي.
- بعد ذلك يضاف صفار البيض ويخفق.
- يجب إضافة البيضة الكاملة وتخفق.
- بعد ذلك تضاف الفانيليا وتقلب.
- يتم أحضار وعاء جديد وضع رشة ملح مع الدقيق الأبيض، ثم يتم تقليب كافة المكونات، ثم يتم وضعه على مكونات السكر والزبدة ويقلب.
- واستمر في خلط المكونات حتى تحصل على عجينة متماسكة ومتجانسة لتحضير بسكويت البيتي فور.
- وفي حالة الرغبة في إضافة كاكاو يتم تقسيم عجينة البيتي فور إلى قسمين، ونحضر الأولى نضعها جانبًا، ثم الثانية نضعها في وعاء أخر ونضيف عليها الكاكاو ويتم عجنها مرة أخري حتى يمتزج مع العجينة جيدًا.
- في حالة إذا شعرت أن العجينة متماسك أكثر من اللازم يمكنك إضافة معلقة من الزبدة حتى لا تخف أو تكون ثقيلة.
- ضرورة دخول العجين الثلاجة قبل التشكيل لترتاح وتصبح سهلة التشكيل.
- بعد ذلك يتم أحضار صينية كبيرة وبضع بها القليل من الزبدة، ثم وضع ورق الزبدة لعدم الالتصاق.
- نحضر قوالب مختلفة حسب الرغبة لتشكيل عجينة البيتي فور كما تفضل، سواء كانت نجوم أو مستطيلة أو دائرية، ويمكنك استخدام كيس القمع لوضع العجينة بالشكل الذي تفضله.
- نقوم بوضع البيتي فور في الصينية ونكرر هذه الخطوات مع جميع الكميات الموجودة حتى ننتهي منها.
- يجب تسخين الفرن لمدة 10 دقائق ، ثم يوضع الصينية في الرف الأوسط وتترك لمدة ما بين 7 إلى 15 دقائق على درجة حرارة 180 درجة.
- عندما يصبح البيتي فور جاهزًا بعد تغير لونه ونضجه، يمكنك إخراجه وتركه يبرد تمامًا قبل وضع الحشو المفضل لديك، سواء كان مربى أو شوكولاتة.