انجح وصفة هتجربوها وسر القوام الدايب.. طريقة عمل بيتي فور هش وناعم في كيس الحلواني

مع اقتراب عيد الفطر المبارك يبحث الكثير من ربات البيوت عن مكونات عمل البيتي فور في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، البيتي فور هي كلمة فرنسية تشير إلى الكعكة الفرنسية الصغيرة والتي تتمتع بشهرة كبيرة كحلوى تقدم بعد الوجبات أو في أي وقت مناسب كتحلية مع الشاي أو القهوة، كما تعتبر من الحلويات التقليدية التي تقدم في عيد الفطر، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.

طريقة عمل بيتي فور هش وناعم

إن طريقة تحضير البيتي فور سهلة وبسيطة ومكوناتها قد تجدها في مطبخك وهي كالتالي:

مكونات البيتي فور

2 كوب دقيق.

¾ كوب زبدة باردة.

¾ كوب سكر بودر.

1 اصفر بيض.

1 بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

للتزين:

مربى مشمش.

شوكولاتة خام ذائبة.

فستق مفروم.

فورماسيل ملون.

نوتيلا.

جوز هند مبشور ناعم.

طريقة تحضير البيتي فور