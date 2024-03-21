إليك موعد عطلة عيد الفطر المبارك في السعودية للطلاب والمعلمين 1445

يرغب الكثير من الطلاب في معرفة عطلة عيد الفطر المبارك في السعودية 1445 وذلك مع انتهاء الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، ولهذا قررت وزارة التعليم السعودية أن تعلن عن موعد الإجازة، وقد تحددت إجازة الطلاب في المملكة لعيد الفطر لتكون سبعة عشر يومًا كاملة، أما بالنسبة للعاملين في قطاع التعليم أو القطاعات الأخرى فهي فقط أربعة أيام.

عطلة عيد الفطر المبارك في السعودية

هل ترغب في معرفة موعد عطلة عيد الفطر المبارك في السعودية؟ حسنًا يمكنك الآن أن تطمئن فقد حددت وزارة التعليم السعودية إجازة عيد الفطر لتكون كالتالي:

تبدأ إجازة المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي في الأول من شهر شوال 1445 الموافق العاشر من شهر أبريل 2024، ليعود العاملين إلى أشغالهم في الخامس من شوال 1445 الموافق الرابع عشر من أبريل 2024. أما بالنسبة للطلاب من المعاهد ومنسوبي المدارس من رياض الأطفال وحتى الطلاب الجامعيين فتبدأ العطلة في الثامن عشر من رمضان 1445 الموافق الثامن والعشرين من مارس 2024، على أن يعود الطلاب إلى المدارس والجامعات في السادس من شوال 1445 الموافق الخامس عشر من أبريل 2024.

المتبقي من العام الدراسي 2024/ 1445

جديرًا بالذكر أن هذا هو الفصل الدراسي الثالث، وبعد عودة الطلاب من عطلة عيد الفطر لا يتبقى سوى إجازة أسبوع واحدة مطولة وهي في الثالث والعشرين من شوال 1445 الموافق الثاني من مايو 2024، أما الإجازة التالية لها فهي إجازة نهاية العام الدراسي وتبدأ في العاشر من يونيو 2024 الموافق الرابع من ذي الحجة 1445 وتستمر لمدة ستين يومًا – شهرين- حتى عودة الدراسة في العام الدراسي الجديد.