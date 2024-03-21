طبخ
أسهل طريقة لعمل الزبادي في البيت بالفراولة وسادة واحلى من الجاهز بكيلو حليب واحد فقط
في شهر رمضان الكريم لا تخلو أي مائدة سحور من الزبادي، حيث يساعد الزبادي على تحسين عملية الهضم، كما أنه يعمل على تخفيف المعدة، وإضافة إلى ذلك يحتوي الزبادي على العديد من الفوائد وذلك بسبب احتوائه على عنصر الكالسيوم ومن الممكن إعداد الزبادي في المنزل من خلال مكونات وطريقه سهله وبسيطة وذلك بدلا من شرائه جاهز، إضافة إلى ذلك يمكن إعداده وتحذيره بالنكهات المختلفة سواء بالمانجو أو الفراولة التي تنال إعجاب الكثير من الأطفال، بسبب مذاقها الرائع، لذا تابع معنا لمعرفة أهم التفاصيل.
مكونات إعداد الزبادي في المنزل
الآن سوف نوضح طريقة إعداد الزبادي في المنزل مع العلم بأنه يمكن إعداده بالنكهات المختلفة سواء بالمانجا أو الفراولة، وإليك المكونات والطريقة دون أي نكهات:
- من الحليب الطازج كيلو واحد.
- علبة من الزبادي.
طريقة الإعداد والتحضير
- في البداية نقوم بوضع كمية من اللبن على النار ثم نتركه حتى يغلي
- ومن ثم نقوم برفع اللبن من النار ثم نتركه فترة حتى يصبح دافئ.
- بعد ذلك نقوم بوضع علبة الزبادي على كمية من اللبن ونقوم بالتقليب جيدا، ومن ثم نقوم بوضع كمية اللبن المتبقي.
- نقوم بتوزيع اللبن الزبادي في عدد من الأكواب.
- نقوم بوضع الأكواب في صينية، وينبغي أن تحتوي الصينية على مياه ساخنه يصل ارتفاعها الى حوالي نصف الأكواب.
- نقوم بوضع الصينية داخل الفرن ونتركه لعدة ساعات.
- وبعد مرور حوالي ست ساعات نقوم بإخراج الخليط ويجب أن نتأكد الأول انه اصبح مثل الزبادي.
- وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط داخل الثلاجة ويمكن تناوله بالهناء والشفاء.