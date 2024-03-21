أسهل طريقة لعمل الزبادي في البيت بالفراولة وسادة واحلى من الجاهز بكيلو حليب واحد فقط

في شهر رمضان الكريم لا تخلو أي مائدة سحور من الزبادي، حيث يساعد الزبادي على تحسين عملية الهضم، كما أنه يعمل على تخفيف المعدة، وإضافة إلى ذلك يحتوي الزبادي على العديد من الفوائد وذلك بسبب احتوائه على عنصر الكالسيوم ومن الممكن إعداد الزبادي في المنزل من خلال مكونات وطريقه سهله وبسيطة وذلك بدلا من شرائه جاهز، إضافة إلى ذلك يمكن إعداده وتحذيره بالنكهات المختلفة سواء بالمانجو أو الفراولة التي تنال إعجاب الكثير من الأطفال، بسبب مذاقها الرائع، لذا تابع معنا لمعرفة أهم التفاصيل.

مكونات إعداد الزبادي في المنزل

الآن سوف نوضح طريقة إعداد الزبادي في المنزل مع العلم بأنه يمكن إعداده بالنكهات المختلفة سواء بالمانجا أو الفراولة، وإليك المكونات والطريقة دون أي نكهات:

من الحليب الطازج كيلو واحد.

علبة من الزبادي.

طريقة الإعداد والتحضير