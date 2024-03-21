“الحلقة 153 من قيامة عثمان”.. اضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل وعرب سات وشاهد أحدث الحلقات

زادت عمليات البحث من قِبَل المشاهدين والمتابعين في الوطن العربي لمعرفة تردد قناة الفجر الجزائرية، حيث تُعتبر هذه القناة من بين القنوات العربية التي تُعرض العديد من المسلسلات والأحداث التركية في الوطن العربي، ومن بينها مسلسل “قيامة عثمان”، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم تردد قناة الجر الجزائرية على النايل سات وعرب سات، ومواعيد عرض الحلقة (153) من قيامة عثمان فتابعونا.

تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أهم المسلسلات التركية التي يشاهدها الكثير، حيث يتناول فكرة تأسيس الدولة العثمانية، وتتميز قناة الفجر الجزائرية في بث ونقل العديد من الفعاليات والأحداث التركية، ويمكن الحصول على تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

جودة القناة: عالية الوضوح (HD).

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات كالتالي:

التردد: 11034.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: العرب سات.

جودة القناة: عالية الوضوح (HD).

لعشاق عثمان.. موعد عرض الحلقة 153

موعد عرض الحلقة 153 الجديدة من مسلسل “قيامة عثمان” سيكون اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، والحلقة قد تم عرضها بدون دبلجة على قناة ATV التركية في تمام الساعة 8:00 مساءً أمس الأربعاء الموافق 20 مارس 2024.

من هم أبطال مسلسل قيامة عثمان؟

أبطال مسلسل “قيامة عثمان” من الممثلين الأتراك، هم: