“يا فرحتك لو انت منهم” التخصصات المطلوبة مسابقة 18 ألف معلم من وزارة التربية والتعليم

بداية من طرح وزارة التربية والتعليم التخصصات المطلوبة مسابقة 18 ألف معلم إلا انه أخذ في الانتشار بسرعة البرق لاستكشاف المؤهلين والمتوافر بهم الشروط والمعايير المطروحة للالتحاق بأحد الوظائف المختلفة التي تم إعلانها من جانب الوزارة، حيث توفر في كل فترة العديد من الوظائف الشاغرة لآلاف المتقدمين من خريجي كليات التربية والأداب والتربية النوعية وغيرها، ونوافيكم بالتفاصيل من خلال السطور القادمة من هذا المقال.

التخصصات المطلوبة مسابقة 18 ألف معلم

في الآونة الأخيرة أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن التخصصات المطلوبة مسابقة 18 ألف معلم وذلك حتى يتثنى لمن يتوافر بهم في الشروط بالتقديم على تلك الوظائف الشاغرة التي أعلنتها، والتي تتمثل في معلم فصل ومعلم فصل مساعد، وجاءت التخصصات على النحو الآتي:-

معلم فصل لمادة اللغة عربية.

معلم فصل لمادة العلوم الحيوية.

معلم فصل لمادة الدراسات الاجتماعية.

معلم فصل لمادة علم الجغرافيا.

معلم فصل لمادة لتاريخ.

معلم فصل لمادة الرياضيات.

خطوات التقديم في مسابقة 18 ألف معلم 2024

تعمل وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي على سد العجز في المعلمين وذلك حيث تقوم بإعلان العديد من المسابقات للتوظيف، ولعل مسابقة 18 ألف معلم هي واحدة من أهم المسابقات التي تم إعلانها في الفترة الأخيرة، ومن أجل التقديم يجب إتباع الخطوات التالية:-

الولوج إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ثم التوجه إلى قسم الوظائف.

اختر مسابقة وزارة التربية والتعليم

قم بإدخال البيانات تزامنًا مع عملية التسجيل.

ثم قم بإرفاق جميع الأوراق والمؤهلات الوظيفية المستلزمة.

اضغط على خانة تقديم.

شروط التقديم في مسابقة 18 ألف معلم 2024

تتطلب المعايير المذكورة في قائمة التخصصات المطلوبة مسابقة 18 الف معلم عدة شروط يجب إتباعها لاستكمال عملية التقديم بالوظيفة المراد بها، وتذكر تلك الشروط خلال الآتي: