عربي و دولي

“باقي كم يوم؟؟”.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024 وشروط الحصول على زيادة راتب التقاعد

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024

صورة Dina elmaghraby Dina elmaghrabyمنذ 3 ساعات
0
موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024
موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024، عدد كبير من المواطنين يبحثون عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024 بالتزامن مع اقتراب نهاية الشهر الميلادي الجاري، حيث يستفيد عدد كبير من المواطنين من رواتب التقاعد في عموم المحافظات العراقية وفقا للشروط التي أوضحتها الحكومة العراقية، وسنتعرف معا على موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر ابريل 2024.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024

وقد كشفت الجهات المسئولة عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024 خلال الساعات الماضية، حيث أنه لم يختلف عن الاشهر الماضية فسيتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق في اليوم الأول من كل شهر، ومن المقرر صرف الرواتب لشهر أبريل 2024 بتاريخ الأول من الشهر القادم.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق 2024

ونكشف لكم بالخطوات طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق 2024 من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية واتباع عدد من الخطوات البسيطة، فقط قم بتطبيق ما يلي:

  • قم بالدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية عبر الإنترنت.
  • اضغط على الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق 2024.
  • قم بادخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك.
  • اضغط على كلمة “استعلام”.
  • سيظهر لك الآن كافة التفاصيل الخاصة حول راتبك.

شروط الحصول على زيادة راتب التقاعد 2024

ويمكنك الحصول على زيادة راتب التقاعد 2024 إذا كانت تنطبق بك تلك الشروط:

  •  يجب أن يكون دخل المتقاعد أقل من مليون دينار عراقي.
  • يجب أن يكون المتقاعد عراقي الجنسية ومقيمًا داخل العراق.
  • لا يقل عمر المتقاعد عن 60 عام.
  • يستفيد المتقاعدون الذين يتقاضون رواتب تصل إلى مليون دينار أو أقل من زيادة بنسبة 100 ألف دينار عراقي، ولا يستفيد من هذه الزيادة من يتقاضون رواتب تفوق هذا المبلغ.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة Dina elmaghraby Dina elmaghrabyمنذ 3 ساعات
0
صورة Dina elmaghraby

Dina elmaghraby

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى