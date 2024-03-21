“باقي كم يوم؟؟”.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024 وشروط الحصول على زيادة راتب التقاعد

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024، عدد كبير من المواطنين يبحثون عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024 بالتزامن مع اقتراب نهاية الشهر الميلادي الجاري، حيث يستفيد عدد كبير من المواطنين من رواتب التقاعد في عموم المحافظات العراقية وفقا للشروط التي أوضحتها الحكومة العراقية، وسنتعرف معا على موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر ابريل 2024.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024

وقد كشفت الجهات المسئولة عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ابريل 2024 خلال الساعات الماضية، حيث أنه لم يختلف عن الاشهر الماضية فسيتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق في اليوم الأول من كل شهر، ومن المقرر صرف الرواتب لشهر أبريل 2024 بتاريخ الأول من الشهر القادم.