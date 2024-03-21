“سجل وخدلك 100 دينار هدية” .. رابط التسجيل في المكرمة الملكية لشهر رمضان + كيفية التسجيل .. خدهم وهات لبس العيد
يتم البحث عن رابط التسجيل في المكرمة الملكية لشهر رمضان من قبل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية وخاصة من الفئات الأكثر احتياجا، حيث أنه أهم برامج الدعم والحماية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين وهو دعم المكرمة الملكية، فقد أصبح بإمكان المواطنين من حاملي الجنسية السعودية الحصول على الدعم المالي من خلال هذا البرنامج عن مقدم من الملك سلمان، ومع قدوم شهر رمضان الكريم كثر التساؤل من المواطنين والفئات من أصحاب الدخل المنخفض بالمملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل به وما هو الرابط وكافة هذه التفاصيل سوف نستعرضها معكم فيما يلي.
التسجيل في المكرمة الملكية لشهر رمضان
يتساءل مواطنين السعودية عن كل ما يخص التسجيل في المكرمة الملكية لشهر رمضان، حيث تعد المكرمة الملكية أحد أهم برامج الدعم والحماية التي تم إطلاقها مين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك حتى يتم من خلالها تقديم دعم مالي للمواطنين في تلك الظروف وخاصة للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، ولكن هناك شروط يجب أن تنطبق في المستفيدين من دعم المكرمة الملكية ومن بينها أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومن الفئات الأكثر احتياجا بالمملكة حتى يتمكن من الحصول عليها كما يجب عليه تسجيل الدخول إلى منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.
طريقة التسجيل بالمكرمة الملكية
تعد طريقة التسجيل للحصول على المكرمة الملكية سهل للغاية ويتم من خلال الخطوات الآتية:
- في البداية قم بالدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية من هنا.
- بعدها عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة حتى تتمكن من إنشاء حساب شخصي خاص بك ويكون لديك اسم المستخدم وكلمة المرور.
- قم بالدخول إلى قسم المكرمة الملكية.
- بعدها عليك كتابة كافة البيانات المطلوبة من الموقع مثل إدخال رقم السجل المدني أو إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.
- بعدها قم بالضغط فوق أيقونة تقديم الطلب.
- سوف تظهر أمامك كافة المعلومات الخاصة بقبولك بالمكرمة الملكية واستحقاقك لصرف الدعم ام لا.