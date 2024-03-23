“anem.dz“ زيادة منحة البطالة 2024 بالجزائر ل17.000 دينار جزائري.. الوكالة الوطنية للتشغيل توضح
منحة البطالة 2024 بالجزائر
أطلقت الحكومة الجزائرية منحة البطالة والتي تعتبر من أبرز برامج الدعم الذي تقدمه الدولة للأشخاص العاطلين عن العمل وذلك من أجل رفع المستوى الاقتصادي لديهم ومساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الخاصة بهم ولكن يجب العلم أنه يتم صرف الدعم وفقا لمجموعة من المعايير، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا حقيقة زيادة منحة البطالة.
حقيقة زيادة منحة البطالة
انتشرت الكثير من الأقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي أنه من المقرر زيادة قيمة منحة البطالة في الجزائر لتكون 17 ألف دينار بدلا من 15.000 دينار ولكن وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أن تلك الأخبار ما هي إلا شائعات وليس لها صحة من الأساس وأن قيمة المنحة مازالت ثابتة، كما صرح أنه من المحتمل أن تشهد زيادة في الفترة القادمة وسوف يتم الإعلان عن ذلك من خلال وزارة العمل في البلاد.
موعد صرف منحة البطالة مارس 2024
وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم إيداع مبلغ منحة البطالة على 3 مراحل وذلك لتكون المرحلة الأولى يوم 26 من مارس 2024، بينما المرحلة الثانية سوف يتم صبها يوم 27 مارس 2024، أما فيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة سوف يتم صبها يوم 28 من مارس 2024، يجب العلم أن ذلك الشهر لم يشهد أي زيادة.
شروط التسجيل في منحة البطالة
قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند التسجيل في منحة البطالة وهي:
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.
- يشترط أن يكون المتقدم لا يقل عمره عن تسعة عشر عام ولا يزيد عن 40 عام.
- يجب تقديم ما يثبت اتجاه المتقدم من الخدمة العسكرية.
- يشترط تقديم جميع المستندات المطلوبة والتي تتمثل في شهادة الميلاد، هوية التعريف الوطني، صورة شمسية للمتقدم.
- يرجى تقديم شهادة المؤهل الدراسي.
- يجب أن يكون المتقدم غير مستفيد من الادماج المهني.