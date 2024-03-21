تردد قناة الكأس القطرية لمشاهدة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 مجانا

نقدم لكم تردد قناة الكأس القطرية لمشاهدة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تقام الليلة العديد من المباريات أبرزها مباراة قطر × الكويت التي تأتي ضمن المنافسات المؤهلة لبطولة كأس العالم القادمة التي تقام في ثلاث دول (المكسيك، كندا، أمريكا)، يحتل المنتخب القطري المجموعة برصيد 6 نقاط نتيجة الفوز على الهند وافغانستان، فيما يأتي المنتخب الكويتي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط نتيجة الفوز على منتخب أفغانستان ثم الخسارة من منتخب الهند.

تردد قناة الكأس القطرية لمشاهدة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

يستضيف المنتخب القطري اليوم نظيرة الكويتي للمواجهة المرتقبة ما بين الفريقين على تصدر المجموعة، وتبث المباراة على قنوات الكأس القطرية، على التردد الجديد كالتالي:

تردد قناة الكأس القطرية: 11919.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة الكأس على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة الكأس القطرية على القمر الصناعي سهيل سات

التردد: 10770.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي سهيل سات.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

ترتيب مجموعة قطر والكويت في تصفيات كأس العالم

يتربع المنتخب القطري على رأس المجموعة التي تضم الكويت والهند وافغانستان، فيما يحتل المنتخب الكويتي الوصافة ليكون ترتيب المجموعة كالتالي:

المنتخب القطري 6 نِقَاط من مباراتين.

المنتخب الكويتي 3 نُقَط من مباراتين، فوز وخسارة.

المنتخب الهندي ثلاث نقاط من فوز وخسارة.

منتخب أفغانستان بدون رصيد من النِّقَاط.

موعد مباراة السعودية وطاجيكستان المذاعة على قناة الكأس القطرية

تنطلق مباراة السعودية وطاجيكستان اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وتذاع المباراة على قناة الكأس القطرية.