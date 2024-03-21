“اللي عنده سكر عنده كنز” .. نصيب الفرد في تموين شهر مارس + كم كيس سكر للمواطن .. اعرف من حقك كام كيس سكر

هناك عدد من الفئات قاموا بالبحث عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس الجاري بعدما تم الإعلان عن إحدى الإشاعات الخاصة بارتفاع معدلات الدعم لجميع الأفراد ،وزيادة الأسعار ولكن السلع التموينية تعد كما هي حتى تساعد أيضا على تلبية جميع احتياجات المواطنين ويطلب منها دقه في الأسعار وتكاليف متميزة على الإطلاق في الدخل الشهري مؤقتا أيضا أن هناك تأثيرا في الأسعار حتى يساعد أيضا على ارتفاع مستوى المعيشة لدى المواطن.

نصيب الفرد في تموين شهر مارس

يتساءل الأشخاص عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس، وهو كما يلي:

زجاجة الزيت التي حجمها 800 مللي حد أقصى كل فرد زجاجة أربع زجاجات للبطاقة التموينية.

كيلو من السكر للفرد الواحد فبالتالي سوف يتم توفير 6 كيلو من السكر للبطاقة المكونة من خمسة أفراد

بالإضافة إلى الأرز يكون لفرد في البطاقة التي عددها أكثر من أربعة أفراد يحصلون على اثنين كيس من الأرز أو يتم استبداله باثنين كيس من المكرونة حجمه 800 مللي.

التموين في مصر

المواد التموينية تتوفر فعليا في جميع المنافذ الخاصة بكافة المحافظات مصر وتهدف إلى توفير بعض الجهود المضاعفة من الحكومة على متابعة الدقة في هذه السلع، وقد أكد أيضا السوق العالمي أن هناك عددا كبيرا جدا في الإنخفاضات الخاصة بأسعار السلع وهناك بعض السلع التي ارتفع التضخم بها مما صعدت أيضا على ارتفاع أسعار الطاقة وتساعد أيضا على وجود تقلبات في سوق النفط، كما أن المعروف عن السلع التي لديها دور هام جدا ويعتمد عليها الناس لأنها أساس الطعام؛ فهناك عدد كبير جدا يشعرون بالقلق تجاه هذا الموضوع فلا داعي للقلق وان التموين كما هو.