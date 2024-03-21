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“300 دينار تونسي“ شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس social.gov.tn وكيفية التسجيل
منحة 300 دينار
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس عن منحة 300 دينار وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم توفيره بشكل شهري للأسر الفقيرة داخل الدولة وذلك من أجل مساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة أفضل لهم، ولكن يجب العلم أن الوزارة قامت بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا رابط التسجيل في المنحة.
منحة 300 دينار
لكل من يرغب في التسجيل في المنحة يجب اتباع الخطوات التالية:
- أولا يجب على المتقدم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.
- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر، أو قم بإنشاء حساب في حالة عدم وجود حساب خاص بك.
- من القائمة الموضحة يجب الدخول على خيار منحة 300 دينار.
- يجب ملء نموذج المنحة بالبيانات المطلوبة.
- قم بإرفاق المستندات المطلوبة من أجل التحقق من البيانات المسجلة.
- أخيرا يجب الضغط على خانة إرسال الطلب وسوف يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المسؤولة والتواصل معك.
شروط التسجيل في منحة 300 دينار
يجب التأكد من توافر الشروط المحدد لديك عند التسجيل على المنحة وهي:
- يجب أن يكون الدخل الشهري الخاص بالمتقدم أقل من 180 دينار.
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية التونسية.
- يجب على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.
- عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك ثمينة.
- يجب أن يكون المتقدم ليس لديه وظيفة ثابت سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
- يرجى تقديم صورة من وثيقة الإقامة.
- يجب تقديم صورة من القيد العائلي للأسرة المتقدمة.
- تقديم هوية التعريف الوطني.