هسة ظهورها Pdf .. كشوفات “أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق” الوجبة الأخيرة + الشروط المطلوبة .. نزلت رسميًا استعلم الآن

هناك عدد كبير جدا من المشمولين بالرعاية الإجتماعية يبحثون دوما في دولة العراق عن بعض التفاصيل الدقيقة جدا التي تخص أسماء الرعاية الإجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة لأكبر عدد من المستفيدين والتي تم تقسيمهم إلى قسمين أو دفعات فبالتالي أصبح بإمكان الجميع أن يقوموا بالإستعلام والإستفادة من هذه المنحة وفقا لهذا المقال.

أسماء الرعاية الإجتماعية في العراق

يتم البحث من جانب المواطنين عن أسماء الرعاية الإجتماعية في العراق، وقد قامت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بدولة العراق بإضافة قائمة متميزة بأسماء جميع المستفيدين حتى يتمكنوا من الحصول على المساعدة في أوقاتها الأساسية للوجبة التاسعة مما أشارت أيضا أن هناك 300 ألف مواطن قاموا بالتقديم بشكل رسمي للحصول على هذه الوجبة وتلبية كافة متطلباتهم حتى يقوموا بتقديمها، ولكن بعد استيفائهم لكافة الشروط التالية:

يجب أن يكون عمر المتقدم 60 عاما من الرجال ويجب أن تكون من السيدات 55 عاما

يجب أن يكون هذا الشخص لم يتمكن من الإستفادة من قبل من الخدمات الضمان الإجتماعي.

يجب أن يكون الدفع الخاص به يصل لجميع المطلقات والسيدات الأرامل .

يجب أن يقوم باستيفاء جميع المستندات والأوراق يجب أن يكون عمره عدد الأفراد لا تقل نهائيا عن أربع أفراد.

استخراج أسماء المتقدمين للرعاية الإجتماعية 2024

وزارة الشؤون الإجتماعية بدولة العراق قامت بالإعلان عبر منصة مظلتي التي تعمل أيضا على المساعدة بشكل رسمي لتقديم جميع المساعدات الإلكترونية وتكون وفقا لما يلي: