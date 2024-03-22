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“اعـــرف غرامتـــك ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق ودفع الغرامة

غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024

صورة Abeer Abeerمنذ 36 دقيقة
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أصدرت الحكومة العراقية خاصية الرقم الألماني والذي يساعدك في التعرف على المخالفات المرورية المسجلة على السيارة الخاصة بك بكل سهولة من خلال الإنترنت وذلك بدلا من الذهاب إلى المديرية، كما يمكنك أيضا تسديد قيمة الغرامة، وذلك لأن الدولة تريد دائما تسهيل جميع الإجراءات على مواطنيها، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات التسديد.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024

يجب العلم أن الرقم الألماني هو عبارة عن شريحة تضم جميع البيانات الخاصة بصاحب السيارة والسيارة ويمكن من خلاله التعرف على المخالفات المرورية المسجلة لديك وذلك اتباع مجموعة من الخطوات:

  1. أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أور.
  2. يتطلب إدخال رقم التسجيل الخاص بسيارتك.
  3. بمجرد النقر على خانة البحث سوف تظهر جميع المخالفات المرورية المسجلة لديك، كما أنه سوف يوضح لك أيضا نوع الغرامة ووقت ارتكابها.

رابط تسديد غرامات المرور العامة الرقم الالماني

عندما ترغب في تسديد المخالفات المرورية الخاصة بك من خلال منصة أور الإلكترونية يجب اتباع الخطوات التالية:

غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024
غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024
  • في البداية يجب عليك التوجه إلى منصة أور.
  • قم بإدخال كل من اسم المستخدم وكلمة السر ثم انقر على زر تسجيل الدخول.
  • يتطلب إدخال مجموعة من البيانات التي تخص المركبة الخاصة بك.
  • انقر على زر بحث وسوف تظهر قائمة بالمخالفات المسجلة.
  • يجب الضغط على خانة تسديد وقم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك.
  • بمجرد اتمام عملية الدفع سوف يتم تسديد الغرامات بنجاح.
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صورة Abeer Abeerمنذ 36 دقيقة
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صورة Abeer

Abeer

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