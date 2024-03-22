“اعـــرف غرامتـــك ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق ودفع الغرامة

أصدرت الحكومة العراقية خاصية الرقم الألماني والذي يساعدك في التعرف على المخالفات المرورية المسجلة على السيارة الخاصة بك بكل سهولة من خلال الإنترنت وذلك بدلا من الذهاب إلى المديرية، كما يمكنك أيضا تسديد قيمة الغرامة، وذلك لأن الدولة تريد دائما تسهيل جميع الإجراءات على مواطنيها، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات التسديد.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024

يجب العلم أن الرقم الألماني هو عبارة عن شريحة تضم جميع البيانات الخاصة بصاحب السيارة والسيارة ويمكن من خلاله التعرف على المخالفات المرورية المسجلة لديك وذلك اتباع مجموعة من الخطوات:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أور. يتطلب إدخال رقم التسجيل الخاص بسيارتك. بمجرد النقر على خانة البحث سوف تظهر جميع المخالفات المرورية المسجلة لديك، كما أنه سوف يوضح لك أيضا نوع الغرامة ووقت ارتكابها.

رابط تسديد غرامات المرور العامة الرقم الالماني

عندما ترغب في تسديد المخالفات المرورية الخاصة بك من خلال منصة أور الإلكترونية يجب اتباع الخطوات التالية: