“خلاص هتقبض”موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة

تتزايد عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024، التي يترقبها عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة لشراء ما يلزمهم من سلع ومواد غذائية،وكانت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أعلنت عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024، والتي سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية ….

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

يهتم عدد كبير من المواطنين بالتعرف على موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024، التي تعد مصدر دخل لعدد كبير من أصحاب المعاشات الذين أنهوا فترة العمل في المصالح الحكومية والخاصة، وأعلنت الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر ابريل 2024، وذلك بداية من يوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2024، على أن يستمر الصرف على مدار 5 أيام ويمكن للمواطنين صرف مستحقاتهم من خلال المنافذ الآتية:

أماكن صرف معاشات شهر ابريل 2024

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن عدد من المنافذ لصرف معاشات شهر ابريل 2024، وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وخاصة كبار السن والسيدات…

مكاتب البريد المصري.

منافذ شركات المحمول .

منافذ البنك الزراعي المصري.

ماكينات الـ atm المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

حقيقة زيادة معاشات شهر أبريل 2024

وكان مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية قد أعلن أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة، والتي تبلغ 15% بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي 2024 ، وحرصاً من الحكومة المصرية على دعم المواطن المصري خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد خلال الآونة الأخيرة.