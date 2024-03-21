“8000 دينار جزائري“ حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر anem.dz وشروط التسجيل في المنحة

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر بإصدار منحة المرأة الماكثة في البيت وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه كل شهر للسيدات الذين ليس لديهم دخل ثابت وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم، وفي الساعات القليلة السابقة انتشرت بعض الأخبار حول زيادة المنحة مما جعل الكثير يتساءل عن ذلك، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت.

حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت

تصادرت بعض الأخبار محركات البحث أنه سوف يتم زيادة مبلغ منحة المرأة الماكثة في البيت وذلك ليكون 8000 دينار جزائري بدلا من 800 دينار ولكن وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه لا يوجد صحة لتلك الأخبار وأنه سوف يتم صرف المنحة كما هي بالمبلغ المقرر وهو 800 دينار فقط لا غير.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر

للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت يرجى اتباع التعليمات التالية:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التشغيل. من القائمة الموضحة يرجى الدخول على خيار منحة البطالة، ومنها نختار منحة المرأة الماكثة في البيت. يرجى ملء استمارة المنحة بالبيانات المطلوبة. يجب إرفاق الوثائق المطلوبة. أخيرا يجب النقر على زر إرسال الطلب وانتظري حتى يتم التواصل معك.

ما هي شروط التسجيل في منحة المرأة بالجزائر 2024

لكل سيدة ترغب في التسجيل في منحة المرأة يجب التحقق من توافر مجموعة من الشروط وهي: