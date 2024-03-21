spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة بعموم المحافظات العراق

كشفت وزارة العمل والشؤن الاجتماعية عن توافر الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة للحرص على حصول كافة المستحقين من الدعم الخاص بهم، ويُذكر بأن الوزارة تعمل في الوقت الحالي جاهدة على إعلان كشوفات بأسماء الذين تم قبولهم في هذه الوجبة والوجبات القادمة وذلك من خلال مراجعة كافة الطلبات المتقدمة من جانب المواطنين في كافة المحافظات والذين زادت أعدادهم بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

حيال إرفاق وزارة العمل والشؤن الاجتماعية رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة التي خصصته للمستفيدين المستجدين سيتمكنوا من تحميل الكشوفات الخاصة بالأسماء بصيغة pdf ومن ثم استخراج أسمائهم ومعرفة ما إن كانوا قد تم شملهم في هذه الوجبة أم لا، وذلك من خلال الخطوات الآتية.

تسجيل الدخول عبر منصة مظلتي من هنا .

. يعقبه الانتقال إلى قسم الحماية الاجتماعية.

يليه إتباع نافذة المتصفح للانتقال إلى قائمة كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية.

ثم بملء خانات البيانات المراد الاستعلام عنها رقم الهوية واختيار رقم الوجبة والمحافظة كذلك.

بالنقر على خانة استعلام.

توجه إلى خانة تحميل.

بعد التنزيل قم بمباشرة البحث حول اسمك.

موعد نزول كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

كان من المنتظر إعلان كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة قبيل شهر رمضان المبارك 1445 ولكن حدث تأخير بسبب عدم توافر الدعم المالي بالإضافة إلى استمرار وزارة العمل في الكشف والتحقق من الطلبات المتقدمة والتأكد من استيفاء المواطنين لتلك الشروط المطلوبة، وعليه فمن المتوقع أن يتم صرف تلك الوجبة الأخيرة خلال الأيام القادمة قبيل عيد الفطر.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط من أجل الحصول على الدعم المقدم من الحكومة العراقية والمتمثل في الرعاية الاجتماعية، وتتمثل تلك الشروط في:-