بالاسم ورقم الجلوس.. كيفية الحصول على أرقام الجلوس للشهادة الثانوية 2024 في اليمن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن كيفية الحصول على أرقام الجلوس للشهادة الثانوية 2024 في اليمن، لكي يتحقق الطلاب من النتيجة، توفر وزارة التربية والتعليم في اليمن رابطًا مباشرًا لطلب رقم الجلوس في حال نسيانه، ويجب على كل طالب معرفة رقم جلوسه لتحميل النتيجه من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في اليمن، والذي يتطلب إدخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة، لمعرفة كافة التفاصيل تابع هذا المقال لمعرفة كيفية الحصول على أرقام الجلوس للشهادة الثانوية.

كيفية الحصول على أرقام الجلوس للشهادة الثانوية 2024

تقدم وزارة التربية والتعليم اليمنية رابط للحصول على أرقام الجلوس للشهادة الثانوية 2024 في اليمن، وذلك لضمان الحصول على النتائج بسرعة، ويمكنكم الوصول إلى أرقام الجلوس عن طريق اتباع الإرشادات التالية:

أولا قم بالدخول على الموقع الرسمي للإدارة العامة للاختبارات من هنا.

بعد ذلك قم باختيار خانة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك قم بتسجيل اسم الطالب أو الطالبة الذي تريد معرفة رقم جلوسه.

اختر نوع الصف الذي يتبعه الطالب الذي تريد معرفة رقم جلوسه.

بختر خانة البحث عن رقم الجلوس.

بعد ذلك ستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة برقم مقعد الطالب الذي بحثت عنه.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في اختبارات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم في اليمن مجموعة من الوثائق والمستندات اللازمة للتسجيل في امتحانات الثانوية العامة، بما في ذلك:

استمارة إلكترونية للطالب الذي قام بالتسجيل فيها من قبل.

نسخة من شهادة ميلاد المتقدم لأداء الامتحان.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وصور شخصية جديدة بأبعاد 4 × 6 على أن يتم ختم هذه الصور قبل التقديم.

يجب على الطالب دفع جميع الرسوم المطلوبة لتسجيل الامتحانات والتي تبلغ قيمتها 200 جنيه مصري.

يجب إرسال رسوم الامتحان بالبريد إلى الرقم الذي خصصته وزارة التربية والتعليم وشرحته للطلاب.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية 2024 باليمن

تقترب امتحانات نهاية العام في اليمن، مما دفع وزارة التربية والتعليم اليمنية إلى زيادة أعداد الجلوس للطلاب، وأعلنت عن تشكيل اللجان التي سيؤدون فيها امتحاناتهم، ودعت الوزارة إلى الالتزام بالقواعد الواجبة للحفاظ على سلامة الطلاب لمنع انتشار الأوبئة والأمراض بينهما أثناء فترة الامتحانات، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن امتحانات الشهادة الثانوية سوف تبدأ في 22 يونيو 2024، وحثت الطلاب على الاستعداد الجيد والالتزام بالدراسة لأداء الامتحانات بنجاح، كما أعلنت الوزارة استعدادها للاستماع إلى اقتراحات الطلاب بخصوص جدول الامتحانات.