اليكــــم رابط مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf في ربوع محافظات العراق | اسماء الدفعة السابعة

تعتبر منحة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من أهم المنح المقدمة لكل مواطن في العراق يحتاج لهذا الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية للمواطنين حتى يستطيعوا توفير ما تحتاجه هذه الأسر من الأساسيات التي يمكن أن تسد احتياجات حياتهم بها ويبحث مستحقي الدعم عن كيفية الحصول على هذا الدعم الحكومي، لذلك تابعوا معنا السطور القادمة.

شروط الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره

يجب عليك في البداية ان تستوفي كافة الشروط حتى تستطيع الحصول على هذا الدعم، ولقد نوهت الحكومة على الشروط الآتية:

أن تكون مواطن عراقي الجنسية.

أن تكون مقيم داخل أراضي العراق.

ألا يكون لديك أي ممتلكات قيمة وباهظة الثمن.

أن تقدم الأوراق اللازمة للحصول على الدعم.

أن تلتزم بالشروط المحددة من البرنامج.

أن يكون عدد أفراد العائلة 4 أفراد على الأقل.

أن يملأ المستفيد البيانات بشكل صحيح.

أن يكون أقل سن للمتقدم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية هو 18 سنة للرجال و 15 للسيدات وألا يزيد السن عن 60 سنة للرجال و55 للسيدات.

الفئات المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية

أوضحت الحكومة العراقية ان كل مواطن مستحق لهذا الدعم سيحصل عليه إذا كان من أحد الفئات الآتية:

الأرامل.

المطلقات.

الأيتام.

محدودي الدخل.

المعاقين.

كبار السن.

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