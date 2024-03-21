مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 153 مترجمة قصة عشق

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة عن المؤسس عثمان الحلقة 153 مترجمة وهو من المسلسلات التركية التي حازت على نسب متابعة مرتفعة منذ أن تم عرضه وذلك بسبب الأحداث التاريخية التي يقدمها، يروي المسلسل قصة الدولة العثمانية وكيف تم إنشاؤها وكيف نجحت في أن تتحول من دولة ضعيفة فقيرة إلى دولة غنية وذات نفوذ، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

المؤسس عثمان الحلقة 153 مترجمة

يجب العلم أن مسلسل عثمان من المسلسلات الأسطورية ويتم عرض الموسم الخامس منه في الوقت الحالي وعلى الرغم من ذلك لم يمل المتابعين منه ومازال لديه نسب مشاهدة مرتفعة، وذلك يعود إلى الدقة في تأليف وتنفيذ المسلسل، من المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة الكثير من التطورات والتحديات وبالتحديد بعد أن قامت هوليفيرا بقتل السيدة التشيم بالسم وتم الحكم عليها بالإعدام.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يمكنك متابعة مسلسل المؤسس عثمان من خلال قناة الفجر الجزائرية وذلك يوم الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، بينما يعرض في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ويعرض في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

قم باستقبال قناة الفجر الجزائرية من أجل متابعة مسلسل قيامة عثمان وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 12645 أو التردد 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة من خلال القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي: