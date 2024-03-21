انقل الآن لـ HD.. تردد قناة الباهية الجديد tv على النايل سات وتابع محتواها بكل وقت

أعلنت قناة الباهية الجزائرية عن نقلها محتواها من الجودة المتوسطة sd إلى الجودة العالية hd، وبعد هذا الإعلان نجد متابعي القناة يتساءلون عن تردد قناة الباهية الجديد، بحيث يتمكنوا من متابعة محتوى القناة المعروض على شاشتها بأعلى جودة، وبدورنا ننقل لكم تردد القناة الجديد بالجودة HD ، وخطوات استقباله بجهازك الشخصي.

تردد قناة الباهية الجديد HD

وضحت قناة الباهية الجزائرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنها قامت بنقل محتواها من الجودة sd إلى الجودة الجديدة hd، أي أنها تعرض الآن المحتوى بالجودة العالية وليس المتوسطة، مما يجعلها تعرض صوت وصورة واضحين دون أي تشويش، وبما أنها تنقل باقة من المسلسلات على شاشتها، فنجد الكثيرون يبحثون باستمرار عن التردد الجديد الذي يجعلهم يتابعون محتوى القناة بجودة مميزة، وقد بينت القناة أن ترددها ثابت لم يتغير وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد الباهيه tv الجديد: 10922.

جودة القناة: hd.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب : V.

خطوات استقبال تردد قناة الباهية الجديد

نقلت القناة محتواها على جودة HD وأوضحت للمواطنين بضرورة البحث عن القناة على الجهاز الخاص بهم، بحيث يتابعوا المحتوى الجديد بالمجان، وفي حالة التعذر في الوصول للقناة، يمكن استقباله بالتردد الخاص بالقناة، وذكرناه لكم بالأعلى، أما بطريقة الوصول للقناة من البداية فهو على النحو التالي: