12 ألف جنيه انزل اصرفهم دلوقتي.. الحكومة تزف الخبر المنتظر لجميع الموظفين ومع نهاية الـ 10 الأوائل من رمضان

بدأت وزارة المالية، بصرف مرتبات الموظفين لشهر مارس اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، بعد تطبيق الزيادة الجديد المصدق عليها من قبل رئيس الجمهورية، إضافة إلى أن هذه الزيادة بلغت كحد أدنى 1000 جنيه وزاد بذلك رواتب العاملين إلى 6000 جنيه حد أدنى، فضلاً عن أن وصول المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى إلى 12 ألف جنيه، وفقًا لما وافق عليه مجلس الوزراء العراقي مع بداية الشهر الجاري.

جدول مرتبات الموظفين

ونص القرار الخاص برفع الحد الأدنى على أن لا يقل الحد أجور الموظفين والعاملين داخل أجهزة ومؤسسات الدولة عن 12 ألف جنيه شهريًا بالنسبة للدرجة الممتازة، إضافة إلى وصول مرتب الدرجة العالمية إلى 10000 جنيه، فضلاً عن وصول درجة مدير عام إلى 90000 جنيه شهريًا، وكذلك وصول مرتب الدرجة الثانية إلى 7000 جنيه والأولى إلى 7500 جنيه، كما أن الدرجة الرابعة وصلت إلى 6500 جنيه.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وحددت وزارة المالية، مواعيد البدء في صرف مرتبات شهر مارس لجميع الموظفين والعاملين في الدولة، وفقًا للأتي:-