“الذهب بكام النهاردة” اعرف أسعار كل جرام اليوم الخميس21-3-2024 داخل الصاغة

تاريخ 21 مارس 2024 شهد بداية تداولات الذهب مع تسجيل أقل أعيرة الذهب، عيار 14، بقيمة 2005 جنيه للبيع و2029 جنيهًا للشراء، في هذا السياق، تم تسجيل استقرار في أسعار الذهب داخل محلات الصاغة، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الأم.

سعر الذهب اليوم الخميس ٢١ – ٣- ٢٠٢٤

عيار 21: سجل عيار 21، الأكثر انتشارًا، نحو 3000 جنيه للبيع و3035 جنيهًا للشراء.

عيار 24: وسجل سعر عيار 24، الأكثر انتشارًا، نحو 3428 جنيهًا للبيع و3468 جنيهًا للشراء.

عيار 18: وبلغ سعر عيار 18، الأوسط بين الأعيرة، نحو 2571 جنيهًا للبيع و2601 جنيه للشراء.

تغيرات طفيفة في الأسعار

مع انتهاء تداولات اليوم السابق، شهد سعر الذهب ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 70 جنيهًا على الأقل في المتوسط.

وقد ظهر هذا الارتفاع الطفيف في سعر الذهب في معظم الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب العالمية

سجل سعر أوقية الذهب نحو 2160 دولارًا للبيع و2161 دولارًا للشراء.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24 ألف جنيه للبيع و24.28 ألف جنيه للشراء.

جرائم التنقيب عن الذهب

شهدت جهود وزارة الداخلية استمرارها في مكافحة جرائم التنقيب غير الشرعي عن الذهب.

مؤخرا تم ضبط عناصر إجرامية تدير مسابك للذهب غير المشروعة، تم العثور داخل المسبك على كميات كبيرة من الذهب بقيمة تقدر بثلاث ملايين جنيه وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك العناصر الاجرامية.

تتوقع الأسواق انتعاشا في حركة المبيعات مع نهاية شهر رمضان، خاصة مع قرب موسم الخطوبة والزفاف، وتأتي هذه التوقعات في ظل ترقب اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والمؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي الأمريكي، مما قد يؤثر على مصير أسعار الفائدة العالمية.