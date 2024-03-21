تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الناقلة إلى لمباراة العراق والفلبين اليوم 2024

نقدم لكم تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الناقلة إلى لمباراة العراق والفلبين اليوم الخميس 21 مارس 2024 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، التي تأتي ضمن المنافسات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، حيث يحتل المنتخب العراقي صدارة المجموعة برصيد 6 نِقَاط، فيمَا يأتي منتخب الفلبين في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، يأمل المنتخب العراقي في الفوز المباراة ليحقق العلامة الكاملة من 3 مباريات برصيد 9 نقاط، ليبتعد عن أقرب منافسيه منتخب فيتنام صاحب المركز الثاني برصيد 3 نِقَاط، الذي ينتظر مواجهة قوية أمام منتخب اندونيسيا الذي يمتلك نقطة واحدة.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الناقلة إلى لمباراة العراق والفلبين 2024

تنقل قناة الرياضية العراقية اليوم في المساء المواجهة المرتقبة ما بين المنتخب الوطني العراقي ومنتخب الفلبين، لذلك يمكن للمشاهدين متابعة أحداث اللقاء بعد تنزيل تردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11334.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة الرابعة الرياضية 2024 على العرب سات

يمكنكم مشاهدة مباراة المنتخب الوطني العراقي ومنتخب الفلبين على قناة Al rabiaa بعد تحميل التردد الجديد كالتالي:

التردد: 11747 أو 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الجودة HD.

تشكيل المنتخب العراقي المتوقع أمام الفلبين

يبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني العراقي (خيسوس كأساس) مباراة الليلة وعينة على النقاط الثلاث، لذا من المتوقع أن يدفع بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى يلعب بالدولي (جلال حسن حاجم).

الخط الخلفي: فرانس ضياء بطرس، حسين على، ربيين غريب سولاقا.

منتصف الميدان: إبراهيم، بايش، منتظر ماجد، على جاسم، أمير زيدان.

الهجوم: ايمن حسين، مهند على.

توقيت مباراة العراق والفلبين

تنطلق صفارة حكم مباراة العراق والفلبين يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة التاسعة بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت الأمارات، وفي نفس التوقيت تقم مباراة مصر الأولي تحت قيادة حساب حسن الذي تنقل علي قناة اون تايم سبورت.

وصلنا معكم لختام شرح تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الناقلة إلى لمباراة العراق والفلبين اليوم الخميس 21 مارس 2024.