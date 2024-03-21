الدولار يهبط! أرخص سعر في البنوك اليوم الخميس ٢١ مارس ٢٠٢٤

في بادئ الأمر، شهدت الأسواق المصرية استقرارا نسبيا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024.

استقرار الدولار وسعره في البنك المركزي وبنك كريدي أجري كول

على صعيد البنوك العاملة في السوق المصري، تم تسجيل استقرار في سعر الدولار بعد تراجع طفيف وصل إلى حوالي 10 قروش في الجهاز المصرفي.

وفي هذا السياق، سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 46.9 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

ومن بين البنوك، جاء ثاني أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجري كول credit agricol، حيث بلغ 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.

السعر بنوك في القطاع الخاص

وصل متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص إلى حوالي 46.9 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع، وشملت هذه البنوك مجموعة من البنوك الرئيسية في السوق المصري.

بالمقابل، سجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه حوالي 47 جنيه للشراء و47.1 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

إلغاء اجتماع لجنة السياسيات النقدية

هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري إلغاء اجتماعه الثاني المقرر عقده في الأسبوع القادم.

حيث أكد البنك على اكتفاء اللجنة بالاجتماع الاستثنائي الذي جرى يوم 6 مارس السابق.

طرح أذون خزانة

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري نتائج عمليات قبول أذون خزانة بمختلف الآجال.

وقد بلغت قيمتها 110 مليار جنيه، وهي الخطوة التي تأتي في إطار تعزيز الاستقرار المالي وسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

استمرار الطلب على الأذون الخزانة

ومع استمرار الاستقرار في سوق العملات، يظل الطلب على الأذون الخزانة قويًا.

فقد تجاوز إجمالي العروض المقدمة للاستثمار في أذون الخزانة قيمة تريليون جنيه، مع تقديم أكثر من 1200 عرض.

في الختام، يعكس استقرار سوق العملات المصري واستمرار الطلب على أذون الخزانة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحقيق البنك المركزي لأهدافه في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة في الموازنة العامة.