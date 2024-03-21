مُتــــاح الآن moedu.gov.iq.. تربية الرصافة الثانية اسماء المقبولين في مسابقة عقود وزارة التربية بالعراق 2024 والمستمسكات المطلوبة
أكدت مديرية التربية والتعليم بالرصافة الثانية عن ظهور نتائج تربية الرصافة الثانية اسماء المقبولين ضمن عقود وزارة التربية أمس الأربعاء 20 مارس لعام 2024، ومنذ ذلك الإعلان بدأ العديد من المواطنين العراقيين في التوجه إلى محركات بحث جوجل والبحث عن الرابط الذي يمكنهم من خلاله معرفه الأسماء المقبولة، وطبقا لما جاء في البيان الذي تم نشره من قبل مديرية التربية بالرصافة أن عدد المقبولين بلغ 2500 مرشح على وظائف معلم جامعي ومعلم ومدرس كما أكد البيان أن التخصصات العلمية لاقت النصيب الأكبر المرشحين نظرا للحاجة الفعلية لتعينهم، تابعوا معي هذا المقال لمزيد من التفاصيل.
رابط تربية الرصافة الثانية اسماء المقبولين في مسابقة عقود وزارة التربية بالعراق 2024
يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة حتى يتمكن المستعلم من معرفة أسماء المقبولين في تربية الرصافة الثانية ضمن مسابقة عقود وزارة التربية، والتي جاءت كالتالي:-
- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق من الرابط التالي من هنا.
- بعد الدخول إلى الموقع يجب النقر على خيار تعيينات العقود.
- الآن يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة في الشاشة ومن ثم تحديد الولاية الخاصة ب المرشح.
- الآن اضغط على استعلام ويتم تحميل الملف بصيغة PDF.
المستمسكات المطلوبة من الفائزين في مسابقة عقود وزارة التربية بالعراق 2024
أكدت مديرية التربية الرصافة الثانية اسماء المقبولين عن وجود بعض المستمسكات التي يجب تقديمها، وهي كالتالي:-
- يجب إحضار البطاقة الوطنية الموحدة بالإضافة إلى بطاقة السكن.
- في حالة المتزوجين يجب تقديم مستمسكات العائلة ومسموح بتقديم عقد الزواج بدلا منه.
- في حالة ذوي الاحتياجات الخاصة يجب احضار كتاب من دائرة رعاية ذوي الإعاقة يوضح فيه نسبة العوق التي يعاني منها.
- في حالة ذوي الشهداء يجب احضار كتاب من مؤسسة الشهداء تفيد بأن المرشح لديه قرابة من الدرجة الأولى مع أحد الشهداء.
- يجب احضار مستند تخرج به معدل التخرج.