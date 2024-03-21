شوفها على جهازك.. موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 153 مترجمة على قناة الفجر الفضائية وATV

أسبوعيًا عبر قناة الفجر الجزائرية يتم عرض حلقة جديدة بأحداث جديدة من مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس منه، ويتم العرض يوم الخميس من نهاية الأسبوع، ونجد محبي ومتابعي المسلسل يتساءلون عن موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 153 مترجمة على شاشة الفجر، ونذكر لكم مواعيد عرض تِلك الحلقة وأين يمكن متابعتها على أكثر من مِنصة، تابعونا.

موعد المؤسس عثمان الحلقة 153 مترجمة

بتمام التاسعة من مساء اليوم سيتم عرض حلقة جديدة مترجمة باللغة العربية على شاشة القناة الجزائرية “الفجر”، حيث حصلت القناة على الحقوق الحصرية لنقل الجزء الخامس من المسلسل على شاشتها، وذلك كما حدث في الأجزاء السابقة، ويتم العرض مترجمة وباللغة التركية بأعلى جودة على القنوات الفضائية في المواعيد التالية:

المرة الأولى عرض الحلقة الجديدة يوم الأربعاء باللغة التركية على “ATV” مساءً الساعة 8:00 م بتوقيت أنقرة.

الخميس كل أسبوع عبر الجزائرية “الفجر” بتمام 9:00 بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الرياض.

أولى ساعات يوم الجمعة، حيث الخميس بعد منتصف الليل تُعرض نفسها الحلقة على موقع “قصة عشق”.

وتِلك هي المنصات الثلاث التي يتم من خلالها عرض المسلسل عرض حصري، وبالإمكان متابعة المسلسل بعد ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أي وقت.

تردد قناة الفجر الجزائرية الفضائية

وضحنا لكم موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 153 مترجمة وبالتركية أيضًا على القنوات والمِنصات الناقلة، والتي من ضمنها الفجر الجزائرية والتي يأتي ترددها كما يلي: