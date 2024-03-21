مواعيد عرض مسلسل اعلى نسب مشاهدة الحلقة 11 على قناة mbc مصر

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مواعيد عرض مسلسل اعلى نسب مشاهدة الحلقة 11، حيث استطاع المسلسل أن يحقق أعلى نسب مشاهدة ليكون الإسم على مسمى، وذلك بفضل الأحداث الواقعية التي يعرضها المسلسل في كل حلقة من حلقاته ، وشهدت الحلقة الماضية الكثير من الأحداث أبرزها المشاجرة التي نشبت بين نسمة وشقيقتها شيماء.

احداث مسلسل اعلى نسب مشاهدة الحلقة 12

وفي الحلقة الماضية من مسلسل اعلى نسب مشاهدة نشرت شيماء الكليب الذي شاركت فيه مع المدفعجية، وهذا ما جعل المسلسل يحقق اعلى نسب مشاهدة ، وهنا يرى والد شيماء الفيديوهات المنتشرة على تطبيق التيك توك، وعندما تشاهد والدتها الفيديوهات سوف تتعرض لصدمة كبيرة.

وفي مشهد آخر تكتشف نسمة “ليلى زاهر” أن حسن يريد أن يتقدم لخطبة “شيماء” إلا أن نسمة تحاول أن توقع بينهما وتجعل والدها يرفض حسن ، وذلك لأنها تحبه.

تدور أحداث مسلسل أعلى نسب مشاهدة حول شخصية شيماء ونسمة بعد أن قررا أن يدخلا عالم السوشيال ميديا وتتورطا في الكثير من المشاكل بسبب المحتوي الغير متوافق مع تقاليد المجتمع، وهذا ما يجعلهم يتعرضا للمساءلة القانونية.

مواعيد عرض مسلسل اعلى نسب مشاهدة

يُعرض مسلسل اعلى نسب مشاهدة يومياً في شهر رمضان على قناة mbc مصر، في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة 05:00 مساءً، كما يمكنكم مشاهدة جميع حلقات المسلسل على منصة شاهد vip.